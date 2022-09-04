新北聯醫醫師兼公司負責人 辯疫情太忙今年才變更登記判申誡

新北市立聯合醫院詹姓醫師被查出兼任公司負責人，懲戒法院審理後，將他判決申誡。（記者楊國文攝）

2022/09/04 11:41

〔記者楊國文／台北報導〕新北市立聯合醫院詹姓醫師被查出同時擔任管理顧問公司負責人和董事，被移付懲戒，詹男辯稱，5年前出資3分之1並掛名負責人，但去年申請轉調公務員後，原本要解除負責人身份，因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情太忙，才直到今年完成變更登記，但懲戒法院認定詹違反公務員服務法事證明確，判決申誡，可上訴。

判決指出，新北市立聯合醫院詹姓醫師，因為被聯合醫院在銓敘部的「公務員兼職查核平台」勾稽比對，發現他竟同時擔任一家管理顧問公司負責人和董事多年，違反公務員服務法的「公務人員不得經營商業」的規定，將他移付懲戒。

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詹姓醫師指出，此事源於5年前他的友人欲成立醫療儀器公司，因當時友人不便掛名負責人，因此請他協助出資三分之一，並掛名為負責人。

詹辯稱，由於他於2021年在新北市立聯合醫院申請轉調為公務員時，已請友人協助解除其負責人身分，並將股份降至十分之一以下，後來因為台灣陷入大規模的COVID-19疫情風暴，他因身處疫情重災區的急診室，業務量暴增，疏於追蹤後續解任事宜，而且未支領報酬，才直到今年1月20日辦理負責人及董事變更登記完成。

懲戒法院認為，詹姓醫師違法事證明確，他辯稱並未從管理顧問公司支領薪資，僅能做為處分輕重的參考，不能據以認為免責的依據，其違法經營商業的行為，足以使民眾對公務員有不專心公務、國家公務紀律鬆的不良觀感，以致嚴重影響政府信譽，應受懲戒處分，判決申誡。還可上訴。

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