看完無碼「921地震紀錄片」幼生哭鬧 老師記申誡

蔡師被控有損學生權益。（記者吳政峰攝）

2022/09/03 22:33

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一間國小附幼的蔡姓教師，2020年在防災演習預演後，播放沒有馬賽克的「921地震紀錄片」給學生看。一名幼生看到內有人體肢體、白布等畫面，開始哭鬧與焦慮，並問老師「爸媽會不會死掉」，得接受心理諮商平復心情。校方認定蔡師「教學、訓輔行為失當，有損學生權益」，核予申誡一次，日前獲得最高行政法院維持，全案確定。

該間附幼2020年間進行921防災演習預演，蔡師見幼生於預演時嬉戲，為使幼生正視地震防災演習目的，於預演活動結束後，逕自播放非預定課程內容且未經馬賽克或遮蔽處理的「921地震紀錄片」片段給幼生看。播放中因有幼生反應看到白布、手掌等畫面，蔡師即停止播放。

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2020年9月21日，一名幼生上午入園開始有哭鬧及分離焦慮情形，並詢問老師「家裡、學校房子會不會倒、爸媽會不會死掉」，家長得知後，乃向該校校長反應孩子看到亡者蓋白布畫面影響情緒、孩子擔心爸媽死掉排斥上學等情事。

校長召開會議指示改善，家長則兩度帶孩子進行二次心理諮商。新北市政府接獲調查後，函請校方組成調查小組調查並訪談相關人等，認定蔡師播放的影片有不適宜片段，且幼生觀看後確有驚嚇、哭鬧等情緒反應，並接受心理諮商，故召開教師成績考核會審議。

委員亦認定蔡師播放不適合幼童年齡觀看的影片，有疏失應予懲處，屬於「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法的「教學、訓輔行為失當，有損學生權益」，決議予以申誡1次。

蔡師不服，興訟要求撤銷申誡處分，主張讓兒童觀看地震影片約5分鐘，並不符合血腥及恐怖定義，且該名幼生在校情形正常，未因看到蓋白布及沒有血的手掌而受到影響。蔡師檢附數十張幼生在校活動照片，認其行為舉止並無異常，情緒並未受到嚴重影響。

最高行政法院指出，該影片呈現出921大地震時房屋倒塌、水泥磚石等壓住罹難者遺體並露出部分殘肢、救援人員為遺體覆蓋白布等未經馬賽克或遮蔽處理的畫面，充分顯現地震威力與破壞力，固然可以讓觀看者產生嚴肅以對的心理反應，但其畫面對於一個心智成熟的成年人而言，都有不忍卒睹的衝擊感，又何況對於學齡前的幼生。

合議庭說明，對於地震與死亡災難產生恐懼陰霾，不可能僅因蔡師說出「要蓋白布，怕嚇到活著的人，這也是尊重，過程中要救的人很多，等不及的人就死了當小天使」等語，就能理解什麼是災變、失去、死亡、甚或諸如慈悲或尊重往生者等抽象概念。

合議庭認為，影片中有無碼畫面，確屬「教學、訓輔行為失當，有損學生權益」，校方核予申誡一次，並無判斷錯誤或裁量濫用的違誤，日前駁回蔡師敗訴，全案確定。

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