捲入漁電共生弊案 嘉縣議員羅士洋獲檢同意下週到案

嘉縣議員羅士洋透過律師向檢方表達將於下週到案獲准。（資料照）

2022/09/03 14:18

首次上稿：12:47

更新時間：14:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦「布袋鎮漁電共生農地非法回填廢棄物案」，今天凌晨複訊相關涉案人後，聲押1名王姓業者，嘉義縣布袋鎮長陳鳳梅10萬元交保、鎮公所方姓建設課長、謝姓業者各5萬元交保，遭通緝的楊姓土方業者涉及另案廢棄物清理法，訊後發監執行1年6月，至於傳喚未到案的嘉縣議員羅士洋則透過律師向檢方表達將於下週到案，獲檢方同意。

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陳鳳梅交保後，今稍早也發表聲明強調，她個人並無不法之處，會全力配合檢方調查，她保證從政30餘年來一本初心清廉自持，請大家能繼續相信她。

檢方表示，王姓、楊姓、謝姓等營建剩餘土石方清運、回填業者，均明知含有砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他不適合種植農作物之物質，不得作為農業用地填土，竟於去年11月間，利用承包的某公司在布袋鎮地區農地之太陽能漁電共生開發案，非法回填上述廢棄物。

去年12月31日開工當日，即經嘉縣環保局人員進場稽查，發現違法回填不合格營建剩餘土石方等情形，遭勒令停工，惟業者仍於今年2月間，再次非法回填土方，相關承辦人員疑涉嫌不法。

嘉檢檢察官江炳勳、陳昱奉、張建強指揮調查局桃園市調查處、法務部廉政署南部地區調查組，組成專案小組查訪、蒐證後，於昨天持嘉義地院核發搜索票，至布袋鎮公所等地執行搜索，扣得相關事證，並傳喚王姓等被告及相關證人共15人到案。

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