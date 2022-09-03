海軍某軍艦女兵遭襲胸摸下體 忍到色狼要退伍才報案

海軍傳出女性軍職人員遭同袍性騷，被害人隱忍到色狼要退伍才向上級報告。（資料照）

2022/09/03 10:59

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在海軍某軍艦服役的吳姓軍人和同單位女兵小娟（化名）放假相約和4名友人喝酒聚餐，散會後，吳堅持要和小娟搭同輛Uber離去，結果吳在車上當著司機的面對小娟襲胸、摸下體，小娟隱忍一年，直到確定吳男不再留營要退伍，才向上級反映此事，吳雖否認犯行，但因相關事證明確，被法官依強制猥褻罪判刑1年。

判決指出， 2020年1月29日晚間，吳男、小娟和同單位的2名同袍及另2名非軍職友人共計6人外出聚餐飲酒，一行人一直到隔天凌晨5點才散會，由於眾人都有喝酒，吳堅持要搭Uber送小娟回家。

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兩人上車後，吳當著計車司機的面，先伸手摟住小娟的腰被拒絕，再把右手滑到小娟的左胸，小娟把他的手拍掉，吳男竟又不死心，把手伸到她的裙底，小娟氣結下車，向一起喝酒的友人報怨此事。

友人得知此事，打電話去罵吳男，吳男也趕緊傳訊息向小娟道歉；吳本以為事情已告一段落，沒想到去年他準備從軍中退伍時，突然被憲兵隊約談，他才得知小娟把這件事向上級報告。

吳男被憲兵隊送辦後，高雄地院審理時，吳辯稱，當時兩人上車後，小娟原本要跟他一起去摩鐵開房間，後來因故取消後，他確實有摟小娟的腰，應該是不小心碰到她的胸部，但沒有觸摸她的下體。

但小娟的同袍卻作證指出，當天小娟被侵犯後，有向多位軍人友人提及此事，當時小娟考量大家都是在同軍艦服務，才沒把事情鬧大，小娟是在一年後，得知吳男即將退伍離營，才會在部隊長官到船上實施女性座談時，向上級反映此事。

法官根據證人證詞及吳男事後向小娟道歉、向軍中同袍解釋的對話訊息，認定吳男確有向小娟伸出狼爪，因此依強制猥褻罪判他徒刑1年，可上訴。

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