警車趕往火災現場闖紅燈遭攔腰撞上 再衝撞對面多元計程車

新北警新莊分局張姓警員趕往火警途中，闖紅燈遭綠燈直行的林女攔腰撞上，再偏移撞上對向停等紅綠燈黃姓駕駛計程車，造成3車車禍，釀成1人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

2022/09/02 23:29

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警新莊分局張姓員警今天凌晨駕車搭載同事趕往火災現場指揮交通途中，通過一處路口時因闖紅燈，先遭林姓女駕駛攔腰撞上，警車遭撞後偏離車道，再撞上對向黃男駕駛、停等紅燈的多元計程車，釀成3車車禍，林姓女駕駛受傷；警方到場，對肇事駕駛張姓警員及林女、黃男酒測，都沒酒精反應，肇事原因及責任歸屬，仍待進一步鑑定釐清。

警方調查，這起車禍發生於今天凌晨2時許，新北市新莊區樹新路與豐盛一街口，新莊分局新樹派出所張姓警員駕車搭載鄭姓警員，獲報新莊區民安西路傳出火警，張員駕駛巡邏車開警示燈趕赴現場，途經事發路口，因闖紅燈正開啟警鳴器之際，瞬間遭橫向22歲林女駕駛的轎車攔腰撞上右側副駕駛座，隨後導致巡邏車偏離車道，再碰撞對向停等紅燈、55歲黃姓男子駕駛的多元計程車。

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全案由鄰近的樹林分局交通分隊依規定程序處理，肇事警員及林姓、黃姓駕駛均無酒精反應；警方說，將再加強教育訓練，提醒員警處理緊急事故駕車趕赴現場，僅擁有「優先路權」，並非「絕對路權」觀念，也一再重申行經路口仍須減速，確認安全再通過，確保執勤安全。

新北警新莊分局張姓警員趕往火警途中，闖紅燈遭綠燈直行的林女攔腰撞上，再偏移撞上對向停等紅綠燈黃姓駕駛計程車，造成3車車禍，釀成1人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

新北警新莊分局張姓警員趕往火警途中，闖紅燈遭綠燈直行的林女攔腰撞上，再偏移撞上對向停等紅綠燈黃姓駕駛計程車，造成3車車禍，釀成1人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

新北警新莊分局張姓警員趕往火警途中，闖紅燈遭綠燈直行的林女攔腰撞上，再偏移撞上對向停等紅綠燈黃姓駕駛計程車，造成3車車禍，釀成1人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

新北警新莊分局張姓警員趕往火警途中，闖紅燈遭綠燈直行的林女攔腰撞上，再偏移撞上對向停等紅綠燈黃姓駕駛計程車，造成3車車禍，釀成1人受傷。（記者吳仁捷翻攝）

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