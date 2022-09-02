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    林姿妙涉弊案 宜蘭地方法院長莊深淵擔任審判長

    宜蘭地方法院院長莊深淵（見圖）所屬的刑一庭，負責審理宜蘭縣長林姿妙涉弊案。（圖取自宜蘭地方法院官網）

    宜蘭地方法院院長莊深淵（見圖）所屬的刑一庭，負責審理宜蘭縣長林姿妙涉弊案。（圖取自宜蘭地方法院官網）

    2022/09/02 17:21

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙與縣府團隊、羅東鎮公所涉弊，8月23日被檢方起訴，宜蘭地方法院分案由刑一庭審理，宜蘭地方法院院長莊深淵擔任審判長，陳錦雯任受命法官，程明慧任陪席法官。

    宜蘭地檢署依貪汙、偽造文書、財產來源不明、洗錢等罪嫌起訴15人，其中10人為縣府或羅東鎮公所公務員；起訴名單中，林姿妙和女兒林羿伶也在列。

    宜蘭地方法院有5個刑事庭，共15名法官，其中4名法官曾對此案執行強制處分，如裁定羈押，須迴避分案，莊深淵則因院長職務，需處理行政公務，不必分案，剩下10名法官要參與電腦抽籤分案。

    宜院1日進行電腦抽籤，由陳錦雯擔任受命法官，陳錦雯屬刑一庭，刑一庭審判長為莊深淵，刑一庭另名法官程明慧則擔任陪席法官；3人組成的合議庭將負責審理林姿妙弊案。

    對此，莊深淵透過宜院發言人表示，會謹守程序正義、保障當事人權利、發現真實的原則，依法進行訴訟程序及裁判。

    莊深淵為司法官班34期結業，去年12月從金門地方法院調到宜蘭地方法院擔任院長；陳錦雯曾任檢察官，後轉任法官，與程明慧皆司法官班43期結業。

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