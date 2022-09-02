開車載小孩上學途中疑癲癇發作 直衝對向矮牆90度「立正」波及2車

42歲高男今早開車載小孩行經中和區民安街，疑突然癲癇發作，竟直撞對向路邊矮牆，側翻後擦撞1部計程車及1輛機車，整車呈90度佇立路邊，所幸車速不快，未釀成重大傷亡。 （記者闕敬倫翻攝）

2022/09/02 14:50

〔記者闕敬倫／新北報導〕42歲高姓男子今早7時許開車載小孩行經中和區民安街，疑突然癲癇發作，竟直衝撞到對向路邊矮牆，側翻後擦撞1部計程車及1輛機車，整車呈90度佇立路邊；警消獲報馳援，立即將高男及2個小孩送醫急救。經查高男並無酒駕，他供稱平常都有吃藥，不知為何突然發作，所幸當時正值上班時間，車速並不快，未釀成重大傷亡，肇事責任有待調查釐清。

今天上午7點多，高男載2個小孩上課途中，自中和民安街駛往民享街時，疑癲癇引發身體抽搐，方向盤直接打左偏移到對向車道，撞擊路邊矮牆翻覆，波及一輛計程車及一部機車，高男旅行車直挺挺橫躺路邊，計程車司機和女騎士見車內有人受困，急去電報案。

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中和警、消人員到場查看，緊急將高男與2名孩童拉出車外，3人身上均有輕微擦傷，後續急送雙和醫院救治，意識清醒幸無大礙。

警方調查，由於當時適逢上班尖峰時段，高男車速不快，69歲張姓計程車司機和45歲馬劉馬姓女騎士並未受傷，僅有車損；高男指稱，他長年有癲癇疾患，平時有在吃藥控制，今天開車時不知為何突然發作，後續聯絡吊車將高男車輛拖離，9點左右恢復正常通車，車禍肇責仍有待進一步釐清。

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