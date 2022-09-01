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    強颱未到強風狂吹 台中神岡路樹倒塌

    台中市神岡區崇德路一棵路樹被強風吹倒，幸未砸中人車。（記者歐素美翻攝）

    台中市神岡區崇德路一棵路樹被強風吹倒，幸未砸中人車。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/01 23:50

    〔記者歐素美／台中報導〕強颱「軒嵐諾」持續往台灣附近逼近，台中市神岡區崇德路1棵路樹今晚被強風吹倒，影響機車道通行，豐原警分局獲報派員到場擺放三角錐警示，管制疏導交通，同時通報1999，派遣權責單位排除障礙。

    受強颱「軒嵐諾」影響，中部地區今天下午颳起強風，造成多起路樹倒塌，甚至有興建大樓鷹架掉落砸傷工人。今晚7點多，神岡崇德路也發生路樹倒塌意，幸未砸中人車，未造成車損或傷亡，晚上8點45分排除障礙，恢復交通。

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