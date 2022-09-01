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    曾被譏「恐龍法官」而辭大法官提名 最資深法官邵燕玲9/5退休

    懲戒法院法官邵燕玲為目前最資深的司法官，預定9月5日退休。（資料照，記者劉信德攝）

    懲戒法院法官邵燕玲為目前最資深的司法官，預定9月5日退休。（資料照，記者劉信德攝）

    2022/09/01 19:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕司法官學院15期結業的懲戒法院法官邵燕玲，在法界服務44載，是目前最資深的司法官（不包含優遇），如今屆齡70歲，預定9月5日退休，懲戒法院院長李伯道上星期在內部會議中稱讚她是「帶動最高法院自由風氣的先鋒」，惟邵也曾因判決被譏為「恐龍法官」而辭大法官提名。

    邵燕玲是中興法商學院（現改制台北大學）法律系畢業，通過書記官、高考法制及司法官特考，司法官學院15期結業，1978年分發到高雄地院擔任候補推事，1995年調任最高法院法官，2019年8月調任公務員懲戒委員會（現改制懲戒法院），除職涯初期短暫幾個月分發到台電實習外，擔任法官的年資計有44年7個月又8天，目前是懲戒法院審判長。

    李伯道表示，邵燕玲的敬業態度更令他佩服，雖然退休在即，但還是天天加班，把案件擺在第一位。

    李伯道舉例，許多最高法院的矚目案件，經邵燕玲該庭撤銷發回者，若下級審法院有按照發回意旨辦理，那麼案件就會確定下來，不管是多重大的案件，都是如此。

    李強調，邵燕玲自律甚嚴，但對於庭員持有不同的法律見解，都保持開放的風氣，在評議時，如果自己是少數說，一定會尊重庭員的多數說，並在評議簿內寫下自己的見解，展現庭長的格局及風範，是帶動最高法院自由風氣的先鋒。

    雖然李伯道盛讚邵燕玲，但也有最高法院法官持中性評論，直言邵的個性保守，見解守舊，直到近10多年來受到事實審開放自由討論風氣的影響，才不再堅持己見，儘量尊重庭内與其見解不同的多數意見。不過他也肯定邵燕玲是位好法官，可惜長期浸淫於腐臭的醬缸文化，難期大破大立。

    邵燕玲2011年獲前總統馬英九提名出任大法官，卻因前擔任最高法院審判長時，曾將性侵女童案撤銷發回更審，要求調查是否違反三歲女童的性自主意願，引起輿論譁然，而引爆「白玫瑰運動」，被時任民進黨團幹事長的高志鵬譏為「恐龍法官」。馬火速切割，邵決定懇辭大法官提名。

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