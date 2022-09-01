台中狼師案》議員參選人告發中市教育局涉洩密

針對黃姓校長涉嫌性侵害一案，民進黨中市第五選區議員參選人林義偉，今天至台中地檢署，告發中市教育局涉嫌觸犯洩密罪。（記者張瑞楨攝）

2022/09/01 18:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕被稱為「台中房思琪案」的黃姓校長性侵害女學生一案，繼中市政府新聞局長鄭照新，昨天於臉書發文質疑，陪同被害人開記者會的人本基金會，與狼師站在一起，「我超不爽」，被議員批評顛倒是非，鄭刪文道歉之後，民進黨中市第五選區議員參選人林義偉，今天（1日）至台中地檢署，告發台中市教育局涉嫌觸犯洩密罪，洩漏被害人個資，讓黃校長騷擾施壓受害人及其父親，對此，教育局強調，絕無洩密，已多次函文警告黃校長，不得以任何方式聯繫A女，或散布此事件的訊息。

參選第五選區（潭子、大雅、神岡）的林義偉說，被害人A女（代號），今年4月向台中市政府「性別平等教育委員會」申訴，黃姓教師於25年前擔任某國中的資優班導師時，性侵害A女4年，被指控的狼師，於25年後已成為國中校長且即將退休，中市政府從4月申訴後，卻遲遲無積極作為，還疑似洩密給黃校長，企圖包庇狼師，A女父親於今年7月，兩度接到黃校長的騷擾來電，A女被迫由人本基金會台中辦公室陪同，召開記者會揭發。

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林義偉說，被害人A女鼓起勇氣申訴，換來的卻是個人身份的暴露，請問台中市教育局，是以這樣不負責任，「大事化小、小事化無」的態度面對檢舉案嗎？盧市府不但毫無反省，新聞局長鄭照新反而攻擊協助受害人的人本基金會。

林義偉強調，自己是父親，也有女兒，如果是自己的女兒遭受到同樣的事情，不僅是自己，任何一位家長都絕對不會原諒狼師，台中市政府應該是學生的安全防線，怎麼現在變成包庇狼師的庇護所？為何黃校長能夠取得A女的個人資料？希望司法能釐清疑點。

教育局回應指出，已多次函文警告黃師於案件調查期間，依規定不得以任何方式聯繫A生或其他管道散布事件之資訊，務必謹遵規定，參與處理此案之所有人員也遵守保密規定，至於不積極處置，教育局強調，此案由校方立案調查中；教育局並設立檢舉專線、廣發調查信，主動告發請司法偵辦，絕不放縱任何一件性平案。

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