男子捷運吐痰抹扶手桿挨罰2250元 北捷：身障者罰金減半

男子被警留置。（記者劉慶侯翻攝）

2022/09/01 15:57

〔記者蔡思培／台北報導〕一位疑有自閉症的男子今天搭乘台北捷運脫下口罩，還在車廂內吐痰並塗抹扶手桿，甚至與1名女乘客發生衝突。北捷表示，依大眾捷運法第50條第1項第9款，大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境會開罰4500元罰鍰，由於男子是身心障礙者，依行政罰法將裁處金額減半，開罰2250元。

北捷表示，本次事件中其他旅客遺留在列車或車站的物品，會暫時統一保管在士林站，失主可於9月8日前攜帶證件至士林站旅客詢問處認領。9月9日起旅客可至捷運遺失物中心 （捷運台北車站旁、中山地下街R1出口附近的地下2樓） 認領，服務時間為每週二至週六中午12點至晚上8點。

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北捷表示，今天上午8點40分，士林站往淡水方向一部列車，司機員回報有旅客啟動對講機，在列車停妥士林站後，站長上車發現一位男性在車廂內吐痰並塗抹扶手桿，並與欲制止乘客產生糾紛，讓列車延誤約1分半。北捷表示，行控中心立即通知捷警及轄區員警，並將該名旅客留置，後續交由警方處理，並同步安排下游車站加強清潔消毒。

北捷表示，違法旅客原本要依大眾捷運法第50條第1項第9款，在大眾捷運系統內隨地吐痰且污染環境，處4500元罰鍰，但由於該旅客為身心障礙者，依行政罰法將裁處金額減半，處以2250元罰鍰。北捷也呼籲旅客共同維護乾淨乘車環境，禁止飲食區內不能飲食、嚼食口香糖或檳榔。

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