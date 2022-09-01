勾結三峽康喜軒金牛角詐貸1.2億 板信銀行女襄理起訴

新北地檢署。（資料照）

2022/09/01 15:26

〔記者王定傳／新北報導〕康喜軒金牛角集團負責人曾淮安（通緝中）夥同其母親劉秋香、朋友蔡明翰等人，涉嫌利用員工擔任購屋人頭，再以不實財力證明向板信商業銀行信義分行申請房貸；該分行放款部門女襄理楊悅如，明知人頭財力不足，仍涉嫌護航，致板信銀行核貸1億2910萬餘元，新北地檢署今日依違反銀行法等罪嫌起訴楊女、金牛角集團幹部、人頭等12人。

檢方調查，曾淮安成立康喜軒食品有限公司及慕思里企業有限公司，是金牛角集團的登記與實際負責人，其母劉秋香則是集團財務長。

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檢方調查，蔡明翰先跟禾聯國際租賃企業有限公司，協議取得位於台北市文山區政大二街的「政大大師」建案5戶不動產處分權後，再由曾、劉2人或曾男特助陳女、金牛角集團主管楊男等人，出面招募集團4員工及1名親友，允諾給予10萬元報酬，利用他們擔任購屋人頭。

檢方調查，曾男等人明知這5人薪資只有2、3萬元，找上櫻馫興業股份有限公司、侑利豐國際事業有限公司、禾聯公司等公司合作，偽造這些人是大股東、年薪200多萬元的業務經理或業務副經理，再拿著偽造的財力證明申請房貸。

檢方調查，楊女明知這些人都是人頭且財力證明都是偽造，仍涉嫌故意放水護航，除指導人頭如何申請貸款外，更教導如何應對「對保程序」，甚至曾指示放款專員無須進行強化認識客戶（Know Your Customer, KYC）作業，致板信銀行誤以為這些人真有還款能力，核貸1億2910萬餘元。

偵辦時，楊女否認犯行，檢方不採信並依可處7年以上徒刑的銀行法特別背信罪嫌，起訴楊女、劉女、蔡男及曾男的2名特助，至於5名購屋人頭則涉犯可處3年以上10年以下徒刑的特別背信罪嫌，金牛角集團楊姓主管涉違反銀行法詐欺銀行等罪嫌，協助偽造財力證明的櫻馫公司呂姓負責人涉犯偽造文書罪嫌，另有3名公司負責人配合偽造財力證明均予以通緝。

檢方認為，購屋人頭因受僱於曾男所經營的金牛角麵包店，薪資不高、屬於經濟弱勢，其等對於雇主所託或要求擔任人頭，不易拒絕，證述有助於釐清案情，犯後認罪並繳回不法所得，態度良好，請法院依銀行法規定減輕其刑，並建請從輕量刑、宣告緩刑以啟自新。

至於蔡男，檢方認為他也認罪並繳回犯罪所得，態度良好，請法院依銀行法規定減刑，若在法院時仍認罪，建請給予緩刑；劉女等人亦認罪，態度尚可，若審理時仍認罪，請予以從輕量刑。

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