花蓮自強外役監逃犯康育豪在桃園砍傷人 警方追緝

警方公布花蓮自強外役監逃犯康育豪的照片。（警方提供）

2022/09/01 12:51

〔記者周敏鴻／桃園報導〕花蓮自強外役監日前有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，刑事警察局評估後公布長相及特徵。而康育豪逃亡期間，疑因線上博弈利益糾紛，於7月16日上午約8點，率同夥楊姓、包姓男子在桃園區中平市場附近，伏擊黑幫「黑人家族」成員郭姓男子，3人揮刀砍郭男10多刀後逃逸，郭男手臂、背部多處受傷，送醫後保住性命。桃園警方依殺人未遂究辦，已逮回楊姓、包姓男子，康男仍在逃，正由花蓮外役監、刑事警察局、桃園警分局組成專案小組追緝中。

康男（25歲）有重傷害、妨礙自由、詐欺等前科，3月21日申請回宜蘭探視家屬，先逾假未歸，經花蓮自強外役監通報後，新北地檢署3月22日發布通緝。

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康男遲遲未被逮，7月16日甚至帶同楊姓、包姓男子在桃園市中平市場附近，埋伏落單的黑人家族成員郭男，據了解，康男等3人看到郭男出現，立即衝上前揮刀砍殺，砍了郭男10多刀後立即逃逸，因他們砍殺的部位並非致命部位，警告意味濃厚。

桃園警分局獲報後追查，日前已在楊梅區一處汽車旅館逮回楊男、包男，依殺人未遂罪嫌送辦，他們供稱，康男因線上博弈利益糾紛，想要教訓黑人家族一名成員，才找上他們幫忙。至於楊男、包男是否有黑幫「太陽會」背景，警方還在釐清。

至於康男仍在逃，花蓮自強外役監、刑事警察局、桃園警分局已組成專案小組，由花蓮地檢署指揮，積極追緝中。

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