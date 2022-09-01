為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮自強外役監逃犯康育豪在桃園砍傷人 警方追緝

    警方公布花蓮自強外役監逃犯康育豪的照片。（警方提供）

    警方公布花蓮自強外役監逃犯康育豪的照片。（警方提供）

    2022/09/01 12:51

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕花蓮自強外役監日前有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，刑事警察局評估後公布長相及特徵。而康育豪逃亡期間，疑因線上博弈利益糾紛，於7月16日上午約8點，率同夥楊姓、包姓男子在桃園區中平市場附近，伏擊黑幫「黑人家族」成員郭姓男子，3人揮刀砍郭男10多刀後逃逸，郭男手臂、背部多處受傷，送醫後保住性命。桃園警方依殺人未遂究辦，已逮回楊姓、包姓男子，康男仍在逃，正由花蓮外役監、刑事警察局、桃園警分局組成專案小組追緝中。

    康男（25歲）有重傷害、妨礙自由、詐欺等前科，3月21日申請回宜蘭探視家屬，先逾假未歸，經花蓮自強外役監通報後，新北地檢署3月22日發布通緝。

    康男遲遲未被逮，7月16日甚至帶同楊姓、包姓男子在桃園市中平市場附近，埋伏落單的黑人家族成員郭男，據了解，康男等3人看到郭男出現，立即衝上前揮刀砍殺，砍了郭男10多刀後立即逃逸，因他們砍殺的部位並非致命部位，警告意味濃厚。

    桃園警分局獲報後追查，日前已在楊梅區一處汽車旅館逮回楊男、包男，依殺人未遂罪嫌送辦，他們供稱，康男因線上博弈利益糾紛，想要教訓黑人家族一名成員，才找上他們幫忙。至於楊男、包男是否有黑幫「太陽會」背景，警方還在釐清。

    至於康男仍在逃，花蓮自強外役監、刑事警察局、桃園警分局已組成專案小組，由花蓮地檢署指揮，積極追緝中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    返家探視脫逃被通緝 自強外役監逃犯 躲6天落網
    2022/08/29 05:30

    返家探視脫逃被通緝 自強外役監逃犯 躲6天落網
    自強外役監許亞倫逃6天落網 桃檢代執行送桃監
    2022/08/28 17:26

    自強外役監許亞倫逃6天落網 桃檢代執行送桃監

    幸福山丘 龍科旁 會館式別墅
    康育豪外役監服刑脫逃通緝拖5個月？ 新北檢：脫逃時即發布通緝
    2022/08/28 16:05

    康育豪外役監服刑脫逃通緝拖5個月？ 新北檢：脫逃時即發布通緝
    花蓮自強外役監脫逃6天 桃警苗栗逮獲受刑人許亞倫
    2022/08/28 13:04

    花蓮自強外役監脫逃6天 桃警苗栗逮獲受刑人許亞倫

    ETF規模攀新高 進化版的真高息ETF成存股首選
    花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片、特徵
    2022/08/27 05:40

    花蓮自強外役監2人脫逃 刑事局公布照片、特徵
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播