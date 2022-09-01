旅館內囚禁3被害人 詐團威嚇「不給帳戶就把器官摘掉！」

警方將王等3嫌送辦。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/01 10:29

〔記者王冠仁／台北報導〕張姓男子透過臉書廣告向某地下錢莊借20萬元但無力償還，王姓男子等3人以「整合債務」為由，先幫他還5萬元，但把他帶到某旅館控制行動並喝令交出帳戶、網路銀行。但王等人發現張交出的帳戶已停用，竟要求他聯繫朋友提供可以用帳戶，「不然把你器官摘掉」。張聯繫友人時求救，警方循線到旅館逮捕王等3嫌，還在旅館救出張與另外2名被害人。

警方調查，張姓男子因為缺錢花用，某次在臉書看到廣告，向某地下錢莊借了20萬元；但張無力償還，債主於是找來30歲王嫌、25歲陳嫌與34歲張嫌前去處理債務。

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王等人將張男帶到台北市北投區一家旅館控制行動，並要他交出帳戶與網路銀行；但張提供的帳戶已經停用，王等人喝令他找其他朋友提供可以使用的帳戶，否則揚言要把他載去地下醫院摘除器官抵債。

張與友人聯繫時趁機求救，本週一警方循線趕到旅館正準備攻堅時，發現張嫌正要帶張男與另名蘇姓被害人離開房間，警方先逮捕張嫌。張男獲救後告訴警方，旅館內還有一名被害人，警方隨即攻堅破門，逮捕王與陳，救出另外一名黃姓被害人，並查扣電擊棒、海洛因2包、安非他命7包、k他命1包、手機、提款卡、金融卡、信用卡、存摺等物。

警方查出，有詐騙集團近來為了「開發」人頭帳戶，以「整合債務」為由，先幫債務人清還部分債務，再把人帶去旅館控制行動並威嚇交出帳戶供其使用。王等3嫌就是受詐騙集團委託，再承租旅館房間、找上債務人，並在帳戶操作洗錢期間控制債務人行動，只要債務人提供1個帳戶供詐騙集團洗錢，王等人就能獲取8千元酬勞。

警方最後將王等3嫌依妨害自由、詐欺、洗錢防制法等罪送辦，同時深入追查幕後的詐騙集團。

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警方在旅館內查扣帳戶、金融卡、毒品等物。（記者王冠仁翻攝）

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