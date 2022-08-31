幼稚園女教保員因4歲男童哭鬧 竟做此事嚇壞所有人

高等法院今依成年人故意傷害兒童等罪，判幼稚園女教保人員6月徒刑。（記者楊國文攝）

2022/08/31 22:01

〔記者楊國文／台北報導〕新竹縣某私立幼稚園許姓女教保人員，因不滿4歲男童哭鬧，情緒失控，竟將塑膠玩具硬塞入男童嘴巴內，造成他雙唇破皮的傷害，但許女否認犯行，高等法院認定許女辯詞為卸責之詞，今依成年人故意對兒童犯傷害等罪判刑6月，不得易科罰金；還可上訴。

判決指出，新竹縣竹北市某私立幼兒園許姓女教保員，於2019年7月10日16時，不滿蔡姓4歲男童哭鬧，因此情緒失控，在幼兒園教室內，將放置在教室內的塑膠玩具硬塞入蔡童嘴巴內，造成他雙唇破皮，痛得嚎啕大哭。

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蔡童父母知悉後，對許女提出傷害罪告訴，許女應訊雖否認故意對蔡童犯傷害犯行，檢方偵查後，仍將她起訴。

法官審理時，將蔡童傷勢送交鑑定，並參考診斷結果，發現蔡童雙唇破皮的傷勢，與許女將塑膠玩具硬塞入蔡童嘴巴內造成的傷勢相符。

高等法院認為，許女是教保人員，不思以愛心與耐心照顧，竟對尚屬稚齡的蔡童身心造成陰影及危害，加上犯後仍否認犯行，且未對蔡童和其父母道歉，或賠償，毫無反省及悔悟之心，犯後態度不佳，今依觸犯成年人故意對兒童犯傷害罪、兒童及少年福利福利與權益保障法，將她判刑6月，不得易科罰金，可上訴。

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