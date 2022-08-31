為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    可惡！潑強鹼虐待流浪貓致死 男辯不滿貓亂尿尿

    虐貓者林嫌（背對鏡頭者）涉嫌以貓罐頭誘捕貓咪後，再拿鹽巴、清潔劑及馬桶疏通劑朝貓咪身體潑灑洩憤。（動保處提供）

    虐貓者林嫌（背對鏡頭者）涉嫌以貓罐頭誘捕貓咪後，再拿鹽巴、清潔劑及馬桶疏通劑朝貓咪身體潑灑洩憤。（動保處提供）

    2022/08/31 20:25

    〔記者王定傳、實習記者邱俊維／新北報導〕今年2月間，新北市中和區30餘歲林姓男子，自稱因不滿住處後陽台長期遭流浪貓便溺，涉嫌以貓罐頭誘捕貓咪後，再拿鹽巴、清潔劑及馬桶疏通劑朝貓咪身體潑灑洩憤，害貓咪疼痛不已，從3樓一躍而下摔死，新北地檢署今日依違反動物保護法起訴林男，並聲請簡易判決處刑。

    今年2月26日，有民眾在中和中正路某巷子內發現一隻虎斑流浪貓的屍體，仔細一看，貓咪鼻子出血、身上毛皮有多處遭強鹼腐蝕痕跡，因此通報新北市政府動物保護防疫處。

    動保處連日調查，案情一度陷入膠著，後來透過監視器發現林男十分可疑，且其有一個吃過的貓罐頭，約談林嫌後突破心防，將他函送法辦。

    檢方調查，林嫌自稱因不滿住處後陽台長期遭流浪貓便溺，先在今年2月22日晚間，利用貓罐頭及捕貓籠誘捕貓咪，再於25日晚間10時許，拿鹽巴、清潔劑及馬通疏通劑等強鹼化學品潑灑貓咪洩憤。

    檢方調查，林嫌所為導致貓咪右側皮膚完全脫落、鼻出血、頭及眼百分之90以上灼傷，貓咪因不堪凌虐、疼痛不已，從3樓一躍而下摔死；他在偵查時在坦承犯行，檢方因此依「故意使動物遭受傷害致死亡」罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    尚青耶！浪貓面露驕傲叼「活跳跳魚」愉悅小踏步萌翻數十萬人
    2022/08/29 18:27

    尚青耶！浪貓面露驕傲叼「活跳跳魚」愉悅小踏步萌翻數十萬人
    改造手槍對浪貓「試槍」南市議員要求警緝凶嚴懲
    2022/08/26 17:45

    改造手槍對浪貓「試槍」南市議員要求警緝凶嚴懲

    醫曝：乾眼症單吃葉黃素恐無效
    貓屍扔冰箱！業者不當飼養30多隻貓 動保團體：簡直「人間煉獄」
    2022/07/21 21:13

    貓屍扔冰箱！業者不當飼養30多隻貓 動保團體：簡直「人間煉獄」
    沒辦法再照顧貓咪了... 77歲英國「餵貓爺爺」今年3度住院
    2022/06/25 12:53

    沒辦法再照顧貓咪了... 77歲英國「餵貓爺爺」今年3度住院

    媲美陽明山富⼈區 台中⼤肚山成交破億！
    流浪貓疑遭打斷下巴無法進食 高中生、動物救援小組接力營救
    2021/12/23 08:40

    流浪貓疑遭打斷下巴無法進食 高中生、動物救援小組接力營救
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播