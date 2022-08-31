可惡！潑強鹼虐待流浪貓致死 男辯不滿貓亂尿尿

虐貓者林嫌（背對鏡頭者）涉嫌以貓罐頭誘捕貓咪後，再拿鹽巴、清潔劑及馬桶疏通劑朝貓咪身體潑灑洩憤。（動保處提供）

2022/08/31 20:25

〔記者王定傳、實習記者邱俊維／新北報導〕今年2月間，新北市中和區30餘歲林姓男子，自稱因不滿住處後陽台長期遭流浪貓便溺，涉嫌以貓罐頭誘捕貓咪後，再拿鹽巴、清潔劑及馬桶疏通劑朝貓咪身體潑灑洩憤，害貓咪疼痛不已，從3樓一躍而下摔死，新北地檢署今日依違反動物保護法起訴林男，並聲請簡易判決處刑。

今年2月26日，有民眾在中和中正路某巷子內發現一隻虎斑流浪貓的屍體，仔細一看，貓咪鼻子出血、身上毛皮有多處遭強鹼腐蝕痕跡，因此通報新北市政府動物保護防疫處。

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動保處連日調查，案情一度陷入膠著，後來透過監視器發現林男十分可疑，且其有一個吃過的貓罐頭，約談林嫌後突破心防，將他函送法辦。

檢方調查，林嫌自稱因不滿住處後陽台長期遭流浪貓便溺，先在今年2月22日晚間，利用貓罐頭及捕貓籠誘捕貓咪，再於25日晚間10時許，拿鹽巴、清潔劑及馬通疏通劑等強鹼化學品潑灑貓咪洩憤。

檢方調查，林嫌所為導致貓咪右側皮膚完全脫落、鼻出血、頭及眼百分之90以上灼傷，貓咪因不堪凌虐、疼痛不已，從3樓一躍而下摔死；他在偵查時在坦承犯行，檢方因此依「故意使動物遭受傷害致死亡」罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

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