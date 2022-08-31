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    首頁　>　社會

    「鐵道迷」威脅臥軌抗議 警方約談並告誡、強制就醫

    鐵路警察局台中分局派遣24名警力，駐守彰化車站月台警戒。（記者張瑞楨翻攝）

    鐵路警察局台中分局派遣24名警力，駐守彰化車站月台警戒。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/08/31 12:12

    首次上稿 11:53
    更新時間 12:12

    相關新聞：揚言臥軌抗議太魯閣號退出西部幹線 男子被逮

    〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣黃姓男子自稱是鐵道迷，昨天（30日）於台灣鐵路管理局的局長信箱留言反對太魯閣號列車退出西部幹線，為表抗議，將於31日於彰化第一月台臥軌，警路警察局台中分局於今天（31日）約談黃男，經彰化地檢署檢察官指示，對黃男告誡與強制就醫，並派遣警力至彰化站警戒。

    至於黃男牽涉到的刑事責任，台鐵警察局台中分局表示，已經聯絡黃男家屬，關注黃男精神狀況與出院時間，等出院後再釐清案情與刑責。

    鐵警局台中分局指出，黃男是在昨天於台鐵局局長信箱，留言指自己是鐵道迷，反對太魯閣號列車退出西部幹線，為表抗議，將於今天於彰化第一月台臥軌，台中分局偵查隊立刻調查，並於今天傳喚黃男，黃男由家人陪同到案，黃宣稱自己精神狀況不好，衝動而有上述留言。

    警方請示彰化地檢署檢察官，檢方指示先告誡及強制就醫，警方先行完成訪查筆錄後，通報社會局派遣社工人員，協助將黃男送醫，醫師評估留院治療。

    台中分局強調，今天（31日）規劃每班制服警力共24人，於彰化車站月台守望防制不法，並將訊息轉知彰化站，請站區站務人員及月台加強留意安全。

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