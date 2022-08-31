少女被母校國小警衛猥褻 她與父拒60萬和解「要惡狼入獄反省」

擔任國小警衛的蕭男，於校內強行猥褻返回母校的少女小芳，小芳父女拒絕60萬元和解金，要讓惡狼入獄。（示意圖）

2022/08/31 11:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕蕭姓男子是保全公司派駐彰化縣一所國小學校的警衛，卻在去年在校內教職員辦公室，對返回母校的少女小芳（已畢業、年近14歲）強制猥褻，小芳返家後告知長輩而曝光，彰化地院一審依對未滿14歲少女犯強制猥褻罪，判處徒刑3年，蕭男上訴二審，宣稱自己是中低收入戶，又積欠卡債，但他願意賠錢60萬元和解，聲明減輕量刑，不過，法官聯繫小芳父親，獲得「我與我女兒都不想與被告調解」答覆，二審駁回蕭男上訴，維持3年徒刑。

判決書指出，蕭男擔任國小警衛（案發後已解職），小芳（化名）是這所國小已畢業約2年的校友，去年4月2日上午，小芳在清明節連假時返回母校，於教職員辦公室向蕭男打招呼，蕭男竟於辦公室內伸狼爪，當時僅兩人，沒有其他人在場之際，蕭男以手碰觸小芳身體，還用舌頭舔小芳的私密處，小芳返家轉告同學與長輩。

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彰化地檢署依對未滿14歲少女強制猥褻罪起訴，聲明法院判刑3年4月至4年6月，不過，彰化地院一審考量他是中低收入戶，已婚且育有3子，其中2名已成年、1名未滿18歲，案發時與妻兒同住、每月須償還卡債約3900元，經濟狀況不好，法官沒有接受檢方具體量刑，僅對蕭男判處徒刑3年。

蕭男上訴二審，指他坦承犯行，「犯後態度良善，非十惡不赦之壞人」，願意賠償60萬元，希望法院能協調雙方和解，之後，再給他減輕量刑或宣告緩刑，讓他不用入獄蹲苦窯。

不過，法院聯繫小芳父親，收到「我與我女兒都不想與被告調解」、「經與我女兒商量後，仍然不同意與被告（蕭男）調解或洽談和解」答覆，也就是不和解，堅持要讓蕭男入獄反省，法院尊重小芳父女的意見，駁回蕭男上訴，維持3年的判決，可上訴最高法院。

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