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    首頁　>　社會

    竹市警局長與全國冠軍光復高中籃球隊拍反詐影片

    新竹市警局長郭士傑（中）與光復高中籃球隊與啦啦隊合體熱力互動，嗨翻全場。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市警局長郭士傑（中）與光復高中籃球隊與啦啦隊合體熱力互動，嗨翻全場。（記者蔡彰盛攝）

    2022/08/31 08:07

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市警局為了加強高中生的反詐騙觀念，與HBL冠軍光復高中籃球隊聯手進行反詐宣導，局長郭士傑表示，相信以球隊陽光、清新、正面等形象及在全國運動界的高人氣，一定能有效帶動民眾防詐意識，減少百姓遭詐騙情事發生。他更與球隊與啦啦隊合體，與高中生熱力互動，嗨翻全場。

    郭士傑指出，今年1至8月份受理案件中，最常見3類詐騙手法依序為「假投資」占18%、「ATM解除分期付款」及「假網拍」各占16%，而財損金額以「假投資」最高；而近期流傳不明簡訊「紓困補助」，假冒衛福部名義，誘導民眾於簡訊中網址輸入個資詐騙件數，則有增加趨勢，新竹市警方防詐宣導團陸續辦理一系列反詐騙宣導活動，提醒市民慎防遭詐騙。

    在光復高中「與警察局長抬槓吧！」活動中，郭士傑以風趣詼諧的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷，氣氛熱烈，年輕球隊更直呼「原來警察杯杯好好聊喔!」、「我第一次跟警察聊天，一開始還很擔心的腳發抖，想不到居然會笑到歪腰！」、「路上的警察看起來很兇，原來那是認真專業的表情！」

    郭士傑更邀請光復高中籃球隊的球星們，多多向粉絲們宣導反詐騙知能，勿輕信網友進行投資，另赴境外求職時，應謹慎查證，留意詐騙話術及不合理的利率及薪資待遇，保護自己更保護家人朋友。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    局長郭士傑（右）以風趣詼諧的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷。（記者蔡彰盛攝）

    局長郭士傑（右）以風趣詼諧的談話與籃球隊隊員互動，現場歡笑聲不斷。（記者蔡彰盛攝）

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