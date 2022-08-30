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    勾結貪檢鑽地檢署分案漏洞 律師黃振銘更一審判5年6月

    前律師黃振銘高雄高分院更一審今改判5年6月。（檔案照）

    前律師黃振銘高雄高分院更一審今改判5年6月。（檔案照）

    2022/08/30 20:58

    〔記者蔡清華／高雄報導〕前高雄地檢署檢察官井天博涉貪被判11年半，檢方意外查出他與律師黃振銘合謀鑽地檢署分案漏洞，協助委託人提告取回不良債權標售案押標金。井遭判11年後已潛逃，黃男一、二審均被判8年，更一審高雄高分院今改判5年6月，可上訴。

    判決指出，2009年王姓男子與友人吳男子共同出資參與不良債權標售案，以最高價1億9300萬元得標，並交付押標金2500萬元及履約保證金1360萬元，但王男未依合約辦理交割，先前交付的3860萬遭到沒收。

    王、吳男不甘押標金及履約保證金遭沒收，決定提交仲裁，並提出損害債權告訴，找上名律師黃振銘。黃稱與檢察官熟識，可儘速偵辦並且起訴亞太隆剛鐵公司邱姓負責人，但需在律師費外，額外支付200萬元的活動費，且其中50萬元活動費要先行支付。搭上當時雄檢檢察官井男，除了原先的150萬元活動費外，還要加收15萬元分案費。

    井男收到賄款後，與黃男合謀利用地檢署「後案併前案」的分案規則，先由井男提供偵辦案件被告個資，黃男則直接對亞太隆剛負責人提告，訴狀被告姓名卻填寫另案被告，直到該案分到井男手中，再聲請更正被告。

    井天博順利將邱姓負責人起訴，王男等人也在該案起訴後，主張邱男涉嫌隱匿、違法販賣機具聲請仲裁，順利拿回押標金含利息約2474萬元。一、二審依貪污罪將黃振銘判8年，更一審合議庭認為，並沒有證據證明黃男和井男收受165萬元，黃改判5年6月，可上訴。

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