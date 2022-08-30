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    安親班狼師夾乳頭、彈胸部還摸私處 女童崩潰大哭揭惡行

    高等法院今依5個猥褻女童罪，判狼師1年2月徒刑。還可上訴。（記者楊國文攝）

    高等法院今依5個猥褻女童罪，判狼師1年2月徒刑。還可上訴。（記者楊國文攝）

    2022/08/30 17:38

    〔記者楊國文／台北報導〕新北市顧姓安親班老師被控藉教導功課機會，對國小女童夾乳頭、彈胸部，甚至摸私處，共5度猥褻得逞，雖然他否認犯行，但新北地院依據女童控訴、證人對他不利證詞和他測謊呈現不實反應等事證，依5個「對未滿14歲少女猥褻罪」，合併判處1年2月徒刑，可易科罰金，上訴後，高等法院今仍判決顧敗訴；還可上訴。

    判決指出，顧男自2017年2月起至2020年8月間擔任小敏（化名）國小三年級至五年級的課後安親班老師。

    顧男利用教導小敏功課的機會，涉嫌從106年9月1日起至109年6月30日止，在課輔班教室內，分別以手指夾住小敏的乳頭、摸胸部共3次，另以手撫摸她的下體2次，對她5度猥褻得逞。

    直到小敏有一天回家崩潰大哭，表示不想去補習了，父母詢問後，小敏才吐露從國小三年級起就被顧男夾住乳頭，並摸胸部，包括「彈胸部」和「玩胸部」，一開始是被顧隔著衣服摸胸部，後來，她穿背心型的內衣，胸部較明顯，顧竟直接伸手摸她胸部。小敏說原本不敢告訴爸媽，後來顧得寸進尺，在國小4、5年級時，竟摸她私處，小敏的父母大怒，對顧提告。

    顧否認猥褻小敏，辯稱除了他之外，太太也在該處擔任老師，且還有其他學生，根本不可能有機會對小敏有猥褻行為。

    法官傳喚證人證稱，小敏在離開安親班之前，曾告訴她說顧摸她胸部，語氣聽起來很難過。另名證人指稱，曾看見小敏找顧詢問功課時，顧會用抱及摟腰方式將小敏抱著，對此，小敏說她不敢反抗老師。

    法官徵得顧的同意，對他進行測謊，測謊結果是在有無摸小敏的下體等私處的問題時，顧呈現不實反應。

    新北地院審理認為，顧涉猥褻犯行事證明確，依5個「對未滿14歲少女猥褻罪」，每罪判刑6月，合併判處1年2月徒刑，可易科罰金42萬元。上訴後，高等法院今駁回上訴，還可上訴。

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