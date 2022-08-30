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    屏東縣議員解除羈押喊冤 王景山：土壤檢驗皆無毒

    屏東縣議員王景山被羈押一個多月後獲釋，他今天拿出照片，要證明堆肥場生產的基肥讓農作物長得非常好。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員王景山被羈押一個多月後獲釋，他今天拿出照片，要證明堆肥場生產的基肥讓農作物長得非常好。（記者葉永騫攝）

    2022/08/30 17:44

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員王景山上個月因為涉嫌廢棄物清理法被裁定收押，一個多月後釋回；王景山今天（30日）喊冤說，他的公司負責的是處理生廚餘、蔬果殘渣等廢棄物，再製成為農民用的改良基肥，現在土壤檢驗證實無毒，懷疑是因為選舉而被檢舉，「真的很倒楣」。

    王景山經營「財夯堆肥場」，負責處理來自台北市、新北市、高雄市等地的蔬果殘渣，進行簡單發酵，再處理為有機肥，日前被人檢舉夾雜不合法的廢棄物，懷疑有毒及污染土壤，屏東地檢署檢察官黃薇潔指揮保七總隊及環保人員到場採樣，由於另有股東未到案，為防證據勾串，羈押一個多月後，近日才釋回。

    王景山痛心說，公司製作的農業基肥都是無毒的，檢方將土壤採樣送驗後也證明無毒，農民使用後農作物都生長良好，相當受歡迎，這次只在製造過程中有些缺失，半成品發酵未完全、夾雜了一些塑膠袋沒取走，就被檢方認為夾雜不合法廢棄物，相當冤枉。

    他懷疑，因為這次屏東縣議員第二選區競爭激烈，他平時服務認真，爭取連任，被對手視為強敵，才會被檢舉，利用司法來打壓，對他的選情影響很大，只能說「真的很倒楣」，現在只剩下二個多月時間，要加強向選民說明，更努力爭取民眾認同。

    王景山經營的堆肥場被人檢舉夾雜不合法的廢棄物，懷疑有毒及污染土壤，上個月檢察官指揮現場採樣；王景山強調，當天檢方採驗的土壤檢驗後證明無毒。（圖由王景山提供）

    王景山經營的堆肥場被人檢舉夾雜不合法的廢棄物，懷疑有毒及污染土壤，上個月檢察官指揮現場採樣；王景山強調，當天檢方採驗的土壤檢驗後證明無毒。（圖由王景山提供）

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