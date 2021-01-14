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    首頁　>　社會

    誹謗蘇嘉全挨告 屏縣議員王景山道歉賠償16萬元換撤告

    台北地院審理期間，屏東縣議員王景山與蘇嘉全達成和解，賠償16萬元並當面道歉，前天已依約支付16萬元給蘇，雙方將和解收場。（資料照，記者張文川攝）

    台北地院審理期間，屏東縣議員王景山與蘇嘉全達成和解，賠償16萬元並當面道歉，前天已依約支付16萬元給蘇，雙方將和解收場。（資料照，記者張文川攝）

    2021/01/14 14:15

    〔記者張文川／台北報導〕國民黨籍屏東縣議員王景山，前年11月率眾到台北地檢署外抗議，持麥克風公然質疑時任立法院長蘇嘉全「喬司法」，蘇嘉全控告王景山誹謗，北檢去年10月起訴王景山；王景山已當面向蘇道歉，並與蘇達成賠償16萬元和解，前天並已如數支付16萬元給蘇，蘇嘉全近日將遞狀撤回告訴，台北地院將判決公訴不受理。

    北檢起訴指出，2019年11月立委選舉前，王景山率領約50名屏東鄉親北上，在北檢大門外持麥克風大聲抗議，公然點名蘇嘉全，指蘇嘉全替涉及內線交易案的姪子蘇震清「喬司法」、「無法無天」，還質疑北檢是否被施壓。

    蘇嘉全、蘇震清叔姪對王景山提告誹謗。北檢偵辦後認為，王景山公開指稱蘇嘉全「喬司法」，卻拿不出實質證據，認定王景山的公開言論已足以貶損蘇嘉全的人格與名譽，依誹謗罪嫌提起公訴。至於蘇震清部分，北檢認為檢方有在偵辦蘇震清的案子，王並非憑空捏造，處分不起訴。

    台北地院審理期間，王景山與蘇嘉全達成和解，賠償16萬元並當面道歉，前天已依約支付16萬元給蘇，雙方將和解收場。北院今開庭，蘇嘉全委請律師代簽和解筆錄，但法官表示和解筆錄應由告訴人親自簽名，因此律師無法當庭撤回告訴，蘇嘉全的律師隨即承諾，近日將正式遞狀撤告；若完成遞狀，法官將依法判決公訴不受理。庭訊後，王景山快步離開法院時說「已當面道歉了，大家都是好朋友」。

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