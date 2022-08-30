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    首頁　>　社會

    嘉義警自彈自唱一首印尼歌 引移工驚呼搶著大合唱

    嘉義縣警察局在外國人歌唱聯誼活動中唱印尼歌，移工們一起合唱。（嘉義縣警察局提供）

    嘉義縣警察局在外國人歌唱聯誼活動中唱印尼歌，移工們一起合唱。（嘉義縣警察局提供）

    2022/08/30 09:05

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕台灣移工多，為讓忙碌的移工閒暇之餘能培養正當休閒娛樂，嘉義縣政府勞工暨青年發展處日前舉辦的外國人歌唱聯誼活動，嘉義縣警察局警員到場宣導各項預防犯罪、意外知識，為拉近與移工距離，警員陳冠中現場吉他自彈自唱印尼歌曲Armada—Apa Kabar Sayang（親愛的你好嗎），讓在場移工驚呼「怎麼台灣警察也會唱印尼歌？」

    嘉義縣府勞青處日前在民雄嘉義酒廠舉辦外國人歌唱聯誼活動，聚集上百名來自越南、印尼、泰國、菲律賓等國的移工及新住民，縣議員林秀琴、林淑完到場感謝外籍移工對臺灣的付出與辛勞；縣府勞青處長陳奕翰說，希望讓移工培養正當休閒娛樂，增進社會安定及在台適應能力，並呼籲民眾不能隨便聘請來路不明的外國人，要透過合法程序聘請才能僱用，以免受罰。

    最近因天氣炎熱，許多移工到河邊戲水，意外事故頻傳，嘉義縣警察局加強戲水安全宣導，且近日柬埔寨打工詐騙案件頻傳，人口販運及勞力剝削成熱門話題，現場配合印尼語、越南語、泰語、英語翻譯人員即時翻譯，讓移工清楚瞭解各種犯罪預防、反詐騙、交通安全、人口販運等實用知識。

    警員陳冠中現場吉他自彈自唱印尼歌曲，在場移工還一起大合唱，縣警察局科長林釗圭加碼清唱越南文歌曲，現場氣氛熱鬧溫馨。

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