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    南方澳跨港大橋斷橋偵結 依過失致死、過失傷害罪起訴6人

    南方澳跨港大橋斷橋偵結，檢方依過失致死、過失傷害罪起訴6人，圖為當時的事發現場。（資料照）

    南方澳跨港大橋斷橋偵結，檢方依過失致死、過失傷害罪起訴6人，圖為當時的事發現場。（資料照）

    2022/08/29 13:41

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂坍塌意外，宜蘭地檢署今天偵結，認定廠商未按圖施作吊索端錨系統、監造單位未確實監造、蘇澳港營運處疏於橋梁檢測與管養維護，依過失致死、過失傷害罪起訴蘇澳港營運處2名前任工務科經理及4名廠商。

    南方澳跨港大橋2019年10月1日上午9點半發生坍塌，造成6名外籍移工罹難，另有12人受傷，檢方歷經2年11個月調查後偵 結，由宜檢主任檢察官梁光宗對外說明。

    全案被告包括曾任蘇澳港營運處工務科的方姓及黃姓經理、跨港大橋承包商林姓負責人、吳姓工地主任、協力廠商邊姓副總、監造廠商陳姓現場負責人共6人。

    起訴書指出，承包商林姓負責人、吳姓工地主任、協力廠商邊姓副總，本應依照核准圖施作吊索端錨系統，做好防水措施，監造廠商陳姓現場負責人應監督包商按圖施工，但施作的吊索端錨系統無法與錨頭密接，橋面板接合縫隙處僅以樹脂類填縫膠充填，未施作墊片防水。

    填縫膠經風吹日曬雨淋後劣化，含有鹽分的水滲入，橋梁鋼絞線、錨頭鏽蝕嚴重，大橋吊索所能承受的總拉力大幅減少，事發當時，中油公司油罐車經過時，發生吊索連續斷裂及錨頭破裂，導致橋梁坍塌。

    承辦檢察官認為，此案是台灣有史以來第一起非天災引起的橋梁坍塌事件，致使6人罹難，被告6人情節非輕，事發迄今均矢口否認犯行，建請法院審酌量處適當刑度以示懲儆。

    宜檢主任檢察官梁光宗說明偵查內容。（記者江志雄攝）

    宜檢主任檢察官梁光宗說明偵查內容。（記者江志雄攝）

    斷橋現場。（圖由宜檢提供）

    斷橋現場。（圖由宜檢提供）

    南方澳跨港大橋接合縫隙處（圓圈）未施作墊片防水，被檢方認為是發生斷橋重要原因。（圖由宜檢提供）

    南方澳跨港大橋接合縫隙處（圓圈）未施作墊片防水，被檢方認為是發生斷橋重要原因。（圖由宜檢提供）

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