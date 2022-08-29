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    首頁　>　社會

    混充柬國被害人「被救」回國 女蛇頭聲押獲准

    原住民陳姓女蛇頭一入境就被警方鎖定逮捕（屏東警方提供）

    原住民陳姓女蛇頭一入境就被警方鎖定逮捕（屏東警方提供）

    2022/08/29 12:31

    〔記者葉永騫／屏東報導〕援救柬埔寨人蛇案26日救回7名返回國內的被害人，屏東地檢署與警方專案小組進行追查，發現22歲的三地門鄉陳姓女子是人蛇集團的幹部，假冒混充是被害人返國，專案小組拘題後查出陳女至少已詐騙至少12人，每名收到傭金約3萬元，已拿36萬元以上，28日將陳女聲押獲准，正全力追查上游的蛇頭。

    警方表示，詐欺集團透過通訊軟體Instagram發佈不實海外高薪徵才廣告，誘騙出國扣押販賣，屏東地檢署檢察長陳盈錦，指派主任檢察官魏豪勇、檢察官江怡萱指揮屏東縣刑大、刑事局南打等單位組成專案小組蒐證，訊問了多位被害人了解在柬埔寨情況，懷疑陳姓女子就是人蛇集團的重要幹部，混充在7名被害人之中，26日拘提陳女到案，28日凌晨向屏東地方法院聲押禁見獲准。

    檢方指出，陳女透過通訊軟體Instagram發佈不實之海外高薪徵才廣告，誘使國人前往柬埔寨從事詐欺工作，為詐騙及人蛇集團組織的幹部，26日混裝被害人入境返國，專案小組在入境時就當場將陳女拘提，偵訊後突破心防，陳女坦承在柬埔寨詐騙了12 名台灣人到柬埔寨，由於詐騙業績好，還被詐騙集團提升為組長，並且收到每人傭金1000元美金（約台幣30000 元），至少已拿到台幣36萬元以上，成為人蛇集團的重要幹部，檢方偵訊後，認為陳女有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，聲請羈押禁見獲准，並且追查其他的蛇頭。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    陳女混充在從柬埔寨被救援回國的行列中（屏警提供）

    陳女混充在從柬埔寨被救援回國的行列中（屏警提供）

    從柬埔寨援救回國的被害人中，陳女就混充在其中（屏東警方提供）

    從柬埔寨援救回國的被害人中，陳女就混充在其中（屏東警方提供）

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