嚇壞了！松鼠「越獄」亂北捷 咬傷女乘客、民眾驚嚇騷動

寵物松鼠咬傷女子後又攀爬到對方肩上。（記者劉慶侯翻攝）

2022/08/29 10:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕臺北捷運發生第一起松鼠咬傷人案！1名女乘客16日早上帶裝有寵物松鼠的籠子搭乘板南線時，因上車時受到擠壓，以致籠子縫隙變寬，松鼠趁勢「越獄」，咬傷1名女乘客後又攀爬到對方肩上「耀武揚威」，幸飼主及時返回抓住，並將負擔遭咬傷女子的醫藥費用。。

捷警隊表示，1名女乘客是16日上午在板南線忠孝新生站月台候車時，突然遭一隻松鼠爬上身，並咬傷右腳後膝處，當時由於捷運站內人潮擁擠，曾造成許多民眾驚嚇和騷動。

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北市捷運警察隊第三分隊警員陳信君、榮联慶接獲通報到場了解並調閱相關監視器影像，發現是原來是飼主從忠孝新生站搭乘捷運，因人潮眾多攜帶裝松鼠寵物箱遭到擠壓變形產生空隙變大，致使松鼠逃脫。

警方調查，女飼主在列車行駛後才發現松鼠不見，立即搭捷運折返尋找，並順便將松鼠抓回，才知道自己飼養的松鼠咬傷人，所幸遭咬傷女子就醫後並無大礙，飼主對自己未妥善看管好寵物的行為深感抱歉。

北市捷運警察隊表示，乘客搭乘坐大眾運輸工具屬於公共空間，飼主帶寵物上車，須遵照臺北捷運系統旅客須知，如攜帶寵物進入站區或車廂內，務必確認裝載器具是否完固，若寵物不慎逃逸，造成乘客受傷，可能涉嫌違反社會秩序維護法第70條「驅使或縱容動物嚇人者，處三日以下拘留或12000元以下罰鍰」、刑法過失傷害罪及負擔民事損害賠償責任。

另，依大眾捷運法第50條第1項第8款規定「未經許可攜帶動物進入站區或車輛內，處1500元罰鍰」，提醒飼主勿因一時疏忽，造成旅客恐慌，並吃上刑民事官司，將得不償失。

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