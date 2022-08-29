女大生校內女舍藏15歲情郎 7週狂戰28回搞大肚子還挨告

女大生與年僅15歲的少男交往，兩人於暑假期間，偷偷入住學校女生宿舍7週累計做愛28次。（情境照）

2022/08/29 06:16

〔記者蔡清華／高雄報導〕一名在中部讀大學的女大生，2020年間與年僅15歲的少男交往，兩人於暑假期間，偷偷入住學校的女生宿舍約7週，累計做愛28次，少年一度被家人通報逃家列失蹤人口，直到女大生發現懷孕，為墮胎少男向母親求助才東窗事發，女大生被控「對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪」判徒刑10月，緩刑3年。可上訴。

判決指出，就讀中部某大學21歲的女大生（化名菲兒），於2020年7月初與年僅15歲住高雄的少男（化名小俊）交往成為男女朋友，由於正值暑假，大學女生宿舍留校的學生不多，小俊瞞著家人逃家北上偷偷搬入女生宿舍共築愛巢。

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小俊失蹤後家人一度報警協尋下落，適逢菲兒帶小俊返回其彰化老家，而為警方於彰化尋獲，但兩人仍持續交往。

兩人自2020年7月19日起至9月5日間，約7週的時間如熱戀的愛侶，菲兒稱小俊「老公」在女生宿舍內，以每週4次之頻率，幾乎夜夜春宵共計做愛28次。直到菲兒發覺懷孕告知小俊商討墮胎事宜，小俊不知所措慌忙向母親求助才東窗事發。

小俊母親訴警指控菲兒涉犯「對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪」，菲兒家屬一度也反控小俊涉嫌性侵，最終菲兒仍認罪承擔罪責。

小菲經診斷其患有「邊緣性人格違常」及「雙極情緒障礙」，此精神症狀會嚴重影響其對現實的詮釋及價值認定，使其容易快速的和異性建立親密關係，但事前和事後對於事件的感受和評價，可能完全相反，其自身並不認為自己矛盾。

橋頭地院審酌被告因本案而懷孕並因此墮胎，足見本案對其巨大衝擊；案發時年僅21歲，現仍為在學之學生，並已獲原告原諒，兩人未再交往連絡，而判處徒刑10月，緩刑3年。

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