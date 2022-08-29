為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    女大生校內女舍藏15歲情郎 7週狂戰28回搞大肚子還挨告

    女大生與年僅15歲的少男交往，兩人於暑假期間，偷偷入住學校女生宿舍7週累計做愛28次。（情境照）

    女大生與年僅15歲的少男交往，兩人於暑假期間，偷偷入住學校女生宿舍7週累計做愛28次。（情境照）

    2022/08/29 06:16

    〔記者蔡清華／高雄報導〕一名在中部讀大學的女大生，2020年間與年僅15歲的少男交往，兩人於暑假期間，偷偷入住學校的女生宿舍約7週，累計做愛28次，少年一度被家人通報逃家列失蹤人口，直到女大生發現懷孕，為墮胎少男向母親求助才東窗事發，女大生被控「對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪」判徒刑10月，緩刑3年。可上訴。

    判決指出，就讀中部某大學21歲的女大生（化名菲兒），於2020年7月初與年僅15歲住高雄的少男（化名小俊）交往成為男女朋友，由於正值暑假，大學女生宿舍留校的學生不多，小俊瞞著家人逃家北上偷偷搬入女生宿舍共築愛巢。

    小俊失蹤後家人一度報警協尋下落，適逢菲兒帶小俊返回其彰化老家，而為警方於彰化尋獲，但兩人仍持續交往。

    兩人自2020年7月19日起至9月5日間，約7週的時間如熱戀的愛侶，菲兒稱小俊「老公」在女生宿舍內，以每週4次之頻率，幾乎夜夜春宵共計做愛28次。直到菲兒發覺懷孕告知小俊商討墮胎事宜，小俊不知所措慌忙向母親求助才東窗事發。

    小俊母親訴警指控菲兒涉犯「對14歲以上未滿16歲之男子為性交罪」，菲兒家屬一度也反控小俊涉嫌性侵，最終菲兒仍認罪承擔罪責。

    小菲經診斷其患有「邊緣性人格違常」及「雙極情緒障礙」，此精神症狀會嚴重影響其對現實的詮釋及價值認定，使其容易快速的和異性建立親密關係，但事前和事後對於事件的感受和評價，可能完全相反，其自身並不認為自己矛盾。

    橋頭地院審酌被告因本案而懷孕並因此墮胎，足見本案對其巨大衝擊；案發時年僅21歲，現仍為在學之學生，並已獲原告原諒，兩人未再交往連絡，而判處徒刑10月，緩刑3年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    少女一句「身上有你的那個味道」 男網友逃過3年重罪
    2022/08/07 10:51

    少女一句「身上有你的那個味道」 男網友逃過3年重罪
    女老師交友不慎 遭前男友散布私密照寫不雅文
    2022/06/01 09:35

    女老師交友不慎 遭前男友散布私密照寫不雅文

    全球掀養生潮 尚禾亞進軍美國展店
    偷嘗禁果致國中女友懷孕露餡 男大生被判1年10月
    2022/05/10 11:12

    偷嘗禁果致國中女友懷孕露餡 男大生被判1年10月
    2網友與未滿14歲少女交往 情慾難忍慘遭判刑
    2022/05/09 09:29

    2網友與未滿14歲少女交往 情慾難忍慘遭判刑

    台灣專屬的中秋節烤肉 一起歡樂芭比Q！
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播