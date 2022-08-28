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    您的餐點被攔測中！警加強取締噪音車 「吳柏毅」也在列

    警方總計檢測出15輛不合格車輛，其中也包含一輛正趕著送餐的外送員機車。（警方提供）

    警方總計檢測出15輛不合格車輛，其中也包含一輛正趕著送餐的外送員機車。（警方提供）

    2022/08/28 20:04

    〔記者許國楨／台中報導〕噪音車擾人清夢，台中市第三分局規劃「環、警、監聯合稽查」勤務，前天深夜攔檢疑似改裝及噪音車輛，總計檢測出15輛不合格車輛，其中也包含一輛正趕著送餐的外送員機車，依法共開出近3萬5700元罰單，還給民眾寧靜安全的夜晚。

    第三分局當天深夜會同環保、監理等單位在轄內執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務，攔停行經攔查點的疑似改裝及噪音車輛，共計攔查21輛改裝及噪音車，逐輛引導到環保局設置的檢測站，經由儀器設備檢測計有15輛不合格車輛，其中1輛外送員的機車，現場檢測91分貝超出標準。

    還有另輛重型機車經現場檢測，甚至達到106分貝，這些檢測不合格的違規車輛，環保局當場依噪音管制法第26條規定告發，共計開出近3萬5700元罰單，後續也要求不合格車輛限期改善至複驗合格；另警方同時也結合「取締酒後駕車暨防制危險駕車」專案勤務，現場也查獲酒後駕車1件，呼籲民眾勿存僥倖心態，避免酒駕交通事故的發生。

    警方呼籲，非法改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下的罰鍰，並責令檢驗；而非法改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上24000元以下罰鍰。

    分局長楊川表示，經統計光是3個月來已執行「環、警、監聯合稽查」專案勤務9場次，攔查檢驗不合格噪音車輛達63件，另通報467件噪音車輛，嚇阻心存僥倖者改裝車輛、競速危駕，使非法噪音車無法遁形，共同守護轄區居民安寧、維護用路人安全。

    警方攔查改裝及噪音車，逐輛帶往環保局設置的檢測站檢測。（警方提供）

    警方攔查改裝及噪音車，逐輛帶往環保局設置的檢測站檢測。（警方提供）

    警方攔查改裝及噪音車，逐輛帶往環保局設置的檢測站檢測。（警方提供）

    警方攔查改裝及噪音車，逐輛帶往環保局設置的檢測站檢測。（警方提供）

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