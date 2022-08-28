「同型同款同色還同車牌」 女子轎車車牌疑遭變造警查辦

屏東洪姓女子近日未開車到高雄，卻接到高雄簡訊通知停車費未繳，警方查出她轎車的車牌疑遭偽造冒用，並在一公有停車場查扣疑掛偽造車牌的黑色車子。（圖由讀者提供）

2022/08/28 11:28

〔記者方志賢／高雄報導〕屏東洪姓女子近日未開車到高雄市區，26日上午卻接到高雄簡訊通知停車費未繳，向高市停車管理處查詢，發現她轎車的車牌疑遭偽造冒用，前鎮警方獲報在一公有停車場查扣疑掛偽造車牌的車子，透過引擎號碼查出該車車籍在台中，車主與使用人疑似不同人，警方正通知車主及使用人到案說明並依法偵辦。

26日上午，31歲洪女看到手機有高雄停車未繳費的簡訊，10多張的繳費通知，停車時間從22日至25日，但這幾天她人都在屏東，並沒有開車到高雄，她向高市停車管理處查詢，疑似車牌遭偽造冒用，於是向警方報案。

請繼續往下閱讀...

洪女的家人也在爆料公社PO文指，「同型同款同色還同車牌，她收未繳費通知才驚見『雙胞胎車』急報警」。她說經警方調查「結論就是有人偽造我的車牌，跟我的車子又一模一樣，我真的是超級無言，我一整天就在處理這些事情！有人發生過嗎？」

前鎮警分局復興路派出所表示，洪女報案指稱收到高市停車管理處繳費通知，但停放時間與地點與自身車輛行跡不符，疑遭偽造冒用。警方根據停車繳費單地點在民權二路一處公有停車場尋獲該車，該車已停放多日，車胎消氣疑似已遭棄置，經確認該車是懸掛偽造車牌。

警方透過車子引擎號碼查出該車車籍在台中，車主是一名陳姓男子，車牌疑似先前遭註銷、查扣，卻掛偽造車牌，警方依法當場移置保管車輛、扣繳牌照；另涉及偽造文書，警方將通知車主及車輛使用人到案說明。

前鎮警分局長陳志榮呼籲，車牌遭註銷應依法重新驗車領牌行駛，勿掛上偽造車牌以身試法，警方將依法究辦。

屏東洪姓女子近日未開車到高雄，卻接到高雄簡訊通知停車費未繳，警方查出她轎車的車牌疑遭偽造冒用，並在一公有停車場查扣疑掛偽造車牌的黑色車子。（圖由讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法