「一週賺數萬！」正妹應徵慘遭囚禁摩鐵 彰化警破門逮3人

彰化警方破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。 （警方提供）

2022/08/27 10:38

〔記者湯世名／彰化報導〕「一週賺數萬！」1名陳姓女子在社群網站看到「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等訊息，前往應徵卻不料慘遭詐騙集團拘禁在彰化市某汽車旅館，陳女趁隙以手機向友人求救報警，彰化警分局26日破門攻堅，即時救出陳女並當場查獲3名詐團成員，陳女驚魂未定，直呼：「嚇死了！」警方清查發現還有其他人受害，全案擴大偵辦。

「拜託你們救救我的朋友，她被囚禁在汽車旅館」，彰化警分局莿桐派出所昨天下午接獲民眾報案，指稱陳姓女子被詐騙集團囚禁，無法脫身，莿桐所與偵查隊員警到汽車旅館破門攻堅，當場在屋內查獲3名詐騙集團成員，救出該名陳姓女子。

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警方現場查扣手機、提款卡及銀行存摺等相關證物，清查發現，該詐騙集團透過各類求職網站及社群網站貼文誘騙年輕族群，謊稱「輕鬆賺錢，工時彈性，包吃包住，一週賺數萬元」等不實訊息，被害人陳姓女子誤信而前往應徵，竟遭拘禁在旅館限制自由，名下銀行存摺及帳號密碼，作為人頭帳戶洗錢用，且當日尚有另一名被害人吳姓女子同時遭到拘禁，直到帳戶遭警示後才被丟包在溪湖鎮某汽車旅館，彰化警方也找到人併案擴大清查被害民眾。

警方指出，詐騙集團洗錢管道多元，將詐騙所得轉入人頭帳戶後，再透過約定轉帳轉出第二層帳戶，經手金額已逾200多萬元，警方即時通報凍結帳戶，並將持續追查集團上游成員到案。

彰化警方破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。 （警方提供）

彰化警方破門攻堅救出被害人並查獲3名詐騙集團成員。 （警方提供）

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