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    高粱+啤酒+VSOP灌醉女粉絲 直播主露鳥吸奶「入珠」成鐵證

    李姓直播主灌醉女粉絲，露鳥吸奶「入珠」成為鐵證。示意圖。（資料照）

    李姓直播主灌醉女粉絲，露鳥吸奶「入珠」成為鐵證。示意圖。（資料照）

    2022/08/27 10:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕在臉書直播販售生活用品小有名氣的李姓直播主，2年前和女粉絲在直播倉庫喝酒聊天時，女粉絲被灌下VSOP、高梁、啤酒，醉到不醒人事，李男竟趁機吸奶並脫下褲子準備和女粉絲嘿咻，女粉絲迷濛之間看到李男鳥鳥有入珠，推開李男後逃離倉庫，前往警局報案並驗傷提告。

    高雄地院審理時，李姓直播主否認犯行，辯稱是他要扶女粉絲去坐車時，兩人有過肢體碰觸，女粉絲的胸部才會沾到他的DNA，但法官傳喚李男的女友，證實他確實有入珠，法官認為，女粉絲和李男並非男女朋友，卻能清楚知道他有入珠，顯然已見過李男裸體，加上女粉絲的胸部確實有檢測出李男的DNA，因此不採信李男說詞，依乘機猥褻罪判徒刑2年。

    判決指出，2020年6月7日下午3點多，女粉絲結束和友人的聚會後，到李姓直播主的直播倉庫兼住處見面，並加入他和游姓女友的酒會，三人混著酒喝，一連喝下VSOP、高梁、啤酒多種酒，女粉絲不勝酒力醉倒，被游女扶到樓上休息。

    當天晚上7點半，游女先行離開李男處所，李男上樓見女粉絲仍泥醉，竟起歹念剝去她衣服，撫摸女粉絲的胸部和下體，並張嘴吸奶，女粉絲驚醒推開李男，看到他已露出鳥鳥，還要求她坐在他身上，女粉絲斷然拒絕，撿拾衣物倉惶逃離。

    事後，女粉絲到警局報案並前往醫院驗傷，經檢測後，在女粉絲的胸部上檢測出李男的DNA；高雄地院審理時，李男辯稱，當天他請計程中載女粉絲回家，但女粉絲不肯，雙方拉扯中，自己的DNA才會留在她的胸部，但法官認為，依常理，隔著衣服碰觸胸部，不可能轉移DNA，因此不採信李男說詞。

    女粉絲也作證，自己迷濛之間有看到李男鳥鳥外形凹凹凸凸，疑似有入珠，法官雖然沒有當庭「驗鳥」，但李男未否認此事，他的女友也證實李男有入珠，法官認為，女粉絲和李男並非男女朋友，卻能清楚知道他有入珠，顯然已見過李男裸體，加上相關事證，認定李男涉犯乘機猥褻罪，依法判他徒刑2年，可上訴。

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