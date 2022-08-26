中油女公務員兼任手工皂坊負責人 懲戒法院判申誡處分

中油女公務員兼任手工皂坊負責人被抓包，懲戒法院判申誡處分。（記者楊國文攝）

2022/08/26 22:53

〔記者楊國文／台北報導〕中油公司蕭姓女編輯師被控兼職擔任一家手工皂坊公司的負責人，違反公務員服務法「不得經營商業」規定，被移送懲戒，但蕭女辯稱只是掛名負責人，實際上經營者是她的子女，仍被懲戒法院判決申誡處分。還可上訴。

判決指出，中油公司煉製研究所資料編輯師蕭姓女子，經銓敘部公務員兼職查核平台查核比對，發現她竟兼任一家手工皂坊公司的負責人，違反公務員服務法第14條第1項「不得經營商業」的規定，因此被經濟部移送懲戒。

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蕭女指稱，手工皂坊公司是於去年5月核准成立，初期製作手工皂僅供家人使用，後來考量手工皂屬於一般化妝品，為符合化妝品衛生安全管理法相關法規，須辦理商業登記才可以販售手工皂。

蕭女說，因當時子女沒有正職工作，有意以該手作皂坊及取得創業經驗，請求以她名義辦理商業登記並掛名負責人，不過實際經營人是她的子女，她未實際參與經營，也未支薪，她後來知道違反規定後，即申請變更該手作皂坊的負責人，嘉義市政府已於2022年1月24日核准，並申請該手作皂坊於2022年2月1日起到2023年1月31日止暫停營業獲准。

經濟部調查後，仍認定蕭女違反公務員服務法，應受懲戒，將她移送懲戒法院懲戒。

懲戒法院認為，蕭女明顯違反公務員不得經營商業規定，其行為足以使民眾有公務員不專心自身業務，公務紀律鬆散的不良觀感，而嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，將她判決申誡處分。還可上訴。

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