霸氣！1.7公尺長錦蛇小吃店嚇人 女消防員徒手拎回去

1.7公尺長錦蛇溜進埔里鎮信義路知名的小吃店，準備休假的中心碑消防分隊隊員陳馨婷自告奮勇抓蛇，徒手將牠帶回分隊。（民眾提供）

2022/08/26 17:56

〔記者佟振國／南投報導〕1條長達1.7公尺的錦蛇日前溜進南投縣埔里鎮知名小吃店，嚇壞店員，人在附近、正準備休假的中心碑消防分隊女隊員陳馨婷自告奮勇幫忙抓蛇，看到老闆已用掃把把蛇壓在地上，她徒手抓住蛇頭，直接拎回消防隊，民眾拍下影片PO網，許多網友看了大讚太厲害，捕蛇夾多餘了。

炎炎夏日蛇類頻繁出沒，南投縣消防局幾乎天天都有捕蛇勤務通報，埔里鎮地方臉書社團日前瘋傳女生毫不畏懼徒手捉蛇照片及影片，網友讚歎太神勇，而捕蛇女生身分曝光，就是埔里中心碑消防分隊女隊員陳馨婷。

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當時長達1.7公尺錦蛇溜進信義路知名小吃店，雖然中心碑消防分隊距離小吃店不到50公尺，但當時隊上人員都已派出其他勤務，只剩值班人員及準備休假的陳馨婷。

陳馨婷自告奮勇到小吃店捉蛇，看到老闆已經用掃把將錦蛇壓在地上，她霸氣徒手抓起蛇頭，就這樣赤手空拳把錦蛇拎回消防隊，完全沒用到捕蛇夾，許多人看了大讚太厲害了。

陳馨婷是碩士高材生，國立中山大學物理系畢業後考取高師大物理研究所，取得碩士學位。她原本要去當老師，有感於先前家中有3位長輩因為身體、意外等因素，幸好有消防隊員及時救援，順利從鬼門關前救回寶貴生命，讓她深感消防隊員的工作非常有意義，決定報考消防員，今年初才分發到中心碑消防分隊服務。

對於徒手抓蛇一幕被民眾拍下PO網被讚爆，陳馨婷謙虛地說，真的沒什麼。

消防分隊隊員陳馨婷霸氣徒手將錦蛇1.7公尺長拎回分隊。（民眾提供）

陳馨婷擁有高師大物理研究所碩士高學歷，原本想去當老師，因為家中長輩曾被消防隊員從鬼門關前救下，決定報考消防員，今年初分發中心碑消防分隊服務。（南投縣消防局提供）

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