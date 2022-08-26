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    梨山3男戴面具持球棒砸車打人 疑因糾紛犯案

    邱男的小貨車玻璃被砸碎，車內一片狼藉。（民眾提供）

    邱男的小貨車玻璃被砸碎，車內一片狼藉。（民眾提供）

    2022/08/26 17:00

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區台八線73K新佳陽部落附近，今天上午發生3名男子戴著達利面具，拿著球棒砸毀農友的小貨車，農友邱男也被打傷，趕緊逃出車外，躲到鄰居家避難，3人才叫囂離去，由於梨山地區未曾出現這種事情，居民都很驚恐；邱男則因曾與一名詹男口角，懷疑是詹男找人下手，目前已驗傷報案，警方表示，已積極偵辦中。

    邱姓男子今天上午8點多，將小貨車停在台8線73K路邊，人還坐在小貨車駕駛座上，突然有3名頭戴達利面具的男子衝向他的小貨車，其中2人拿著球棒朝小貨車猛砸，另1人拿著球棒往邱男住處，企圖以球棒破壞監視器，結果球棒沒有丟中監視器。

    小貨車的玻璃碎裂，車內一片狼藉，邱男也被打並逼出車外，2人追著邱男打，邱男見寡不敵眾，趕緊躲到附近鄰居家中避難，3人隨後叫囂而去。

    光天化日，大梨山地區發生蒙面歹徒砸車，引發居民驚恐，擔心歹徒隨機犯案，下次不知換誰遭殃。

    被打的邱男表示，日前新佳陽地區農友為了共同使用流籠等問題進行討論，他曾與一名詹姓男子發生口角，對方還當場撂話，要讓他無法在梨山生活，懷疑是詹男夥同友人行凶，除到梨山衛生所驗傷，並向梨山派出所報案。

    梨山派出所表示，已接獲邱男報案，偵查隊鑑識組已到現場採證，積極偵辦中。（17:28更新）

    邱男的小貨車被砸。（民眾提供）

    邱男的小貨車被砸。（民眾提供）

    犯案者頭戴達利面具。（民眾提供）

    犯案者頭戴達利面具。（民眾提供）

    犯案者頭戴達利面具。（民眾提供）

    犯案者頭戴達利面具。（民眾提供）

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