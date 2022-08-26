高雄魚塭回填2971噸廢棄物撈400萬 主嫌2收押1交保

高雄湖內魚塭遭回填2971噸廢棄物。（記者蔡清華翻攝）

2022/08/26 16:45

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署2月間偵辦高雄市湖內區某魚塭遭回填廢棄物案，追查發現有不法集團疑似以進行工程為由，趁機回填2971噸廢棄物，3名主嫌2收押1交保。

橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶、檢察官鄭子薇指揮保七總隊第三大隊、湖內警分局、市調查處、高雄市環保局、南區環境督察大隊等組成專案小組，長期蒐證，8月24日搜索張姓（37歲）、鄭姓（40歲）及杜姓（48歲）等人住處，通知3嫌到案說明。

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專案小組調查發現，杜姓業者於湖內區3筆土地要回填，委由鄭負責施作，疑似自去年9月中起，透過張男媒介他人將廢棄物運往傾倒並收費，再由杜、鄭等人朋分利益。

專案小組開挖勘查發現，土地遭回填大量營建混合物、廢電線、廢電路板、家電破碎物等廢棄物，污染土地面積達2萬7636平方公尺，廢棄物多達2971噸，初估業者不法獲利至少新台幣400萬元以上。

案經訊問後，認被告杜、鄭、張等3人涉犯廢棄物清理法第46條等罪嫌重大，且有串證及滅證之虞，均向法院聲請羈押禁見，法院裁定鄭、張羈押禁見，杜10萬元交保。

開挖發現廢棄物有廢電線、廢電路板、家電破碎物等。（記者蔡清華翻攝）

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