警辦詐團洗錢水房槓上開花 意外破獲賭網機房查扣上千萬贓款

警方查扣1053萬餘元，以及電腦主機、金融卡等大批贓證物。 （記者邱俊福攝）

2022/08/26 17:47

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局偵一大隊第一隊偵辦中國俞姓被害人前年因投資虛擬貨幣遭詐人民幣570萬（約新台幣2565萬元）案件，經分析先後發動三波查緝行動，結果不僅破獲林嫌等7人經營的詐欺水房，查扣上千萬元贓款，還槓上開花，意外發現水房的同棟商辦隔壁，為賭網的維運機房，一併將其搗破，逮捕盧嫌等11人，全案依詐欺、賭博及洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，前年8月間，接獲中國上海市公安局循「兩岸共同打擊犯罪機制」提供俞姓民眾遭以投資虛擬貨幣詐騙570萬人民幣，當中有部分贓款流向我國的相關情資。去年底，經長期循線追查，鎖定詐團的不法洗錢據點位於台中市西區的一棟商辦大樓，經前往查緝，逮捕據點內的林等7人，現場查扣1053萬餘元，以及電腦主機、金融卡等大批贓證物。

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讓警方意外的是，執行搜索期間，從洗錢水房落網的嫌犯口中，得知同棟隔壁辦公室為另個專門負責替多個賭網維護運作的機房，立即逮捕廖等7人，經查該機房為協助架設「龍騰」、「新葡京」、「鑫利、鑫合」賭博網站，並介接賭博系統予中國地區，供不特定人參與賭博。

不久，警方發動第二波查緝，逮捕賭博機房賴姓幹部，又發動第三波查緝，逮捕賭博機房盧姓金主等3人到案，依法移送檢方偵辦。

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