獨家 》林穎孟提告吳香君驚爆前助理被資遣內幕 疑遭辦公室戀情逼退

無黨籍台北市議員林穎孟。（資料照）

2022/08/26 17:43

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市議員林穎孟遭前助理吳香君告發，溢領1個月助理費充當助理楊尚偉的資遣費，台北地檢署當初採信吳女而將林起訴；不過，全案在林反控吳涉準誣告罪後出現戲劇轉折；據悉，林穎孟指控吳香君與時任助理的林家宇搞辦公室戀情，吳掌管辦公室人事，疑似為逼走與男友不睦的楊男，涉嫌欺上瞞下假借林穎孟名義資遣楊男；全案真相將由檢方調查釐清。

據了解，林穎孟在告訴狀中指控，吳香君當時擔任她的辦公室主任並身兼人事主管，包括助理聘任、離職、請假及薪資等人事相關事務，她均授權給吳香君負責管理，基於對吳的信任，她對於人事相關異動等細節，並沒有完全掌握，直到吳香君告訴她，指楊尚偉稱想完成碩士論文，無暇再擔任議員助理，她才知道楊尚偉打算離開。

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然而，林穎孟事後多方打聽才發現，楊尚偉與吳香君的男友林家宇疑似關係不睦；林穎孟提告指出，吳香君雖告知她楊男不接受留職停薪，自願離職，但吳香君在處理楊男的離職手續，所衍生資遣費等薪資問題時，卻涉嫌擅自決定將2020年10月份的薪資，充作楊男的資遣費，且擔心林穎孟得知實情，還涉嫌在議會助理遴聘異動表上，勾選楊的離職原因為「停聘」，而非勾選「資遣」。

據了解，林穎孟於告訴狀上提到，由於當初吳香君告訴她，指楊男為了完成碩士論文，無暇兼顧助理一職而自願離職，她因此認為楊男並非遭資遣，根本不須支付資遣費，直到她後來察覺吳香君涉嫌冒用她的名義簽章，才得知原來楊男當初是被吳以欺上瞞下的方式逼走。

針對被反控欺上瞞下資遣助理一事，吳香君曾澄清表示，如果真如對方所言無資遣助理，難道助理退出群組會完全不知情嗎？若按照此邏輯，所有出事的公司都可以把責任推給行政人員，這樣的說法是在欺騙大眾，自己問心無愧，提供的資料也始終如一，會配合司法調查。

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