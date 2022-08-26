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    澎湖外海查獲1.5噸K他命 檢方起訴走私集團

    海巡在澎湖外海查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    海巡在澎湖外海查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    2022/08/26 12:20

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕海巡署偵防分署宜蘭查緝隊接獲毒品走私情資，向宜蘭地檢署報告，派由檢察官張立言指揮偵辦，多個單位共組專案小組，今年1月在澎湖外海查獲1.5噸毒品K他命和3名犯嫌，後經追查，再逮獲幕後主嫌和金主，檢方說，先前陸續起訴涉案人，今天追加起訴最後1人。

    包含海巡署偵防分署、彰化、高雄、澎湖、台中查緝隊、艦隊分署第三、第七、第八海巡隊、北部分署第一岸巡隊、金馬澎分署第七岸巡隊、刑警局偵查第九大隊、新北市警局永和分局等。

    今年1月11日，專案小組在澎湖外海登檢犯案漁船，查獲三級毒品K他命1555公斤，市價約30億元，並逮捕劉姓船長、許姓船員、伍姓船員，經檢方訊問後，依涉犯毒品危害防制條例之運輸第三級毒品及懲治走私條例之私運管制物品進口未遂等罪嫌，向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。

    專案小組懷疑還有共犯，向上溯源追查幕後金主及共犯，6月7日拘提楊姓主嫌，訊問後聲押獲准；7月25日拘提許姓幕後金主到案，訊問後同樣聲請羈押獲准。

    檢方表示，全案先前已陸續起訴，今天追加起訴最後一人，即許姓金主，也徹底瓦解以許姓金主為首的毒品走私集團。

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    專案小組查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    專案小組查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    專案小組查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

    專案小組查獲1.5噸K他命。（記者蔡昀容翻攝）

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