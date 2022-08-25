8旬翁開貨車涉肇逃 聽力退化等理由判無罪

8旬翁涉嫌開車肇事逃逸，被高雄高分院判無罪。（記者鮑建信攝）

2022/08/25 21:51

〔記者鮑建信／高雄報導〕80歲蔡姓老翁駕駛貨車與女騎士輕微擦撞後逃逸，被依肇逃罪起訴，高雄高分院調查，他肇事後沒有加速離開，聽力又退化不知情，經人告知發生車禍，立即返回現場，認定罪證不足，可上訴。

檢方指出，去年6月10日上午10時56分，蔡姓老翁駕駛自用小貨車，行經高雄市彌陀區中正路，與無照的陳婦所騎機車發生擦撞，當場人車倒地，造成骨折脫臼等傷害（此部分撤告），蔡翁卻逕行離去，被依肇事逃逸罪起訴。

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蔡翁辯稱，他的貨車沒有擦撞痕跡，指陳婦可能是自摔，他不清楚是否有發生擦撞，否認犯行。

1、2審法院勘驗兩造肇事車輛，車體完整無破裂，現場沒有散落零件，並無明顯撞擊痕跡與擦刮痕，認定只是輕微擦撞，撞擊力不大，所以沒有產生巨大聲音和震動，加上貨車載有貨物，行駛中有噪音，蔡翁辯稱沒有感覺到擦撞或碰撞、不知道車禍，尚非全然無稽。

此外，蔡翁肇事後車速仍然不變，並無停頓、特別加速離去，或變更行向等情，經人告知發生車禍，立即返回現場，並未加速逃逸，加上他年事已高，出庭應訊需戴輔助器，聽力有退化現象，有可能不知道發生交通事故，判決無罪。

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