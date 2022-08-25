外役監將排除重大暴力罪犯 逃獄2小時內函送通緝

逃犯林信吾逃獄殘殺兩警，法務部要求矯正署儘速修法，排除重大暴力罪犯進入外役監。（民眾提供）

2022/08/25 18:44

〔記者吳政峰／台北報導〕明德外役監受刑人林信吾，8月13日放返家探視假，卻未依規定於同月15日返監，反在外遊蕩殘殺2警。法務部為使檢察機關迅速處理人犯脫逃案件，24日開會討論處理流程，監所最遲應於人犯脫逃2小時內通報地檢署，檢察官則應依法拘提或立即發布通緝；此外，將提高外役監遴選門檻，並排除重大暴力罪犯。

法務部表示，使檢察機關迅速處理監所人犯脫逃案件，24日上午召集檢察及矯正機關代表開會研商訂定相關處理流程，依會議研商結論，監所應於當日案發後至遲2小時內，檢具人犯脫逃或逾期未歸等充足的相關證據資料，先向檢察署傳真通報及告發，由檢察署單一窗口法警室收受後，立即送交檢察長分案，由檢察官迅速辦理，依法逕行拘提或立即發布通緝，期以充足移送事證、簡化行政流程、迅速依法處理，妥適偵處這類案件。

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另針對外役監相關法規修正，法務部指出，24日已先召集矯正署及相關司處，針對外役監條例、外役監遴選實施辦法及審查基準表進行通盤檢討，擬具「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」等修法方向，亦將調整外役監遴選辦法與外役監受刑人的審查基準表。

法務部說明，為使法規修正更臻周延，將於26日下午邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等團體成員共9人，由蔡清祥召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，聽取各界寶貴意見，以加快各項改革措施。

於修法前，為構築綿密社會安全網，法務部已責成矯正署加強相關行政精進措施，包括：提供數據化資料輔助審查委員遴選適合受刑人、機關內部組成遴選委員會落實初核審議、強化返家探視查核機制，即以視訊等科技設備全面確認受刑人返家探視動態，課予受刑人回報義務，未來亦將研議要求受刑人逐日向警察機關報到，以確實掌握行蹤。

對於台南地檢署15日接獲明德外役監通報林信吾脫逃罪的分案處理情形，法務部已函請高檢署查明相關執行及偵查的行政流程，是否妥適及辦理時效有無延宕情事。

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