雞排妹「御用律師」涉掛勾賣淫集團被起訴 求刑7年

雞排妹「御用律師」王啓任（右）被控掛勾賣淫集團，仙人跳軍人、醫生40人被起訴，具體求刑7年。（資料照）

2022/08/25 15:12

〔記者黃良傑／高雄報導〕被外界封為雞排妹「御用律師」的王啓任，被控今年1月起跟賣淫集團合作，設局仙人跳軍人、醫生、工程師等40人，挨告、賠錢和解，詐得「和解金」高達1137萬元、律師費117萬元，王否認稱只是受委任的律師，集團主嫌徐智威尋求律師合作犯案，王更違背律師道德與專業，雄檢今偵結起訴2人，分別求刑8年、7年。

新北律師王啓任是「雞排妹」鄭采勻常用律師，台語歌手翁立友日前被雞排妹控性騷，以及與醫美診所衍生廣告侵權糾紛，都是由王陪她出面處理法律事宜；王經張姓男子介紹認識經營應召站的徐智威（32歲）。

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徐與陳姓女子（21歲）合作，由徐的杜姓女友（27歲）和簡姓女友人（22歲），在包養網站上找尋有意長期包養未滿15歲少女的嫖客，當嫖客上勾後，陳女就裝成未成年少女，「外送」到嫖客指定地點進行性交易，嫖客對象包含軍人、醫生、企業主等社會名流。

當嫖客完成性交易後，徐便以陳女父親的身分出現，再藉由王啓任（30歲）的律師身分，向嫖客謊稱陳女未成年，依此手法持續設局仙人跳，共有40人跳入陷阱，徐等人要求嫖客付3萬至100萬元不等的和解金，否則就要鬧上警局，嫖客們礙於身分不想曝光，選擇付錢了事，再由王啓任出面和嫖客簽下和解書並收取和解金，徐落網自白指王說要拿一半和解金。

檢警統計仙人跳部分，受害人數共計為40人，被告徐智威另媒介少女與2位成年男子為性交易，被設局受害的嫖客，自25歲至58歲都有，檢方審酌被告徐智威累犯，為求精進犯罪手法，竟尋求律師合作犯案，使被害人更快陷入詐騙情境，而拿出更多錢財賠償，具體求刑8年。

另審酌被告王啓任歷經大學法律學系正統教育，並通過國家律師考試，再經過實習後成為合格律師，而律師素有「在野法曹」之美名，竟違背律師法保障人權、實現社會正義及促進民主法治使命，為貪圖不正錢財，竟與被告徐、張合謀組成詐欺集團，再利用其所學的法律專業對被害人施以壓迫，付出高額之和解金，對王具體求刑7年以上。

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