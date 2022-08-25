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    警察因公涉訟 各機關8年補助294件、486人

    警政署統計，各警察機關自2014年迄今補助計有294件、486人次，總計補助2621萬1885元。（記者邱俊福翻攝）

    警政署統計，各警察機關自2014年迄今補助計有294件、486人次，總計補助2621萬1885元。（記者邱俊福翻攝）

    2022/08/25 15:40

    〔記者邱俊福／台北報導〕警察人員依法執行取締、干涉、拘提、逮捕等工作時，各機關遇有員警因公涉訟，即依「公務人員因公涉訟輔助辦法」組成審查小組，針對延聘律師的費用，在偵查、民事或刑事訴訟每一程序、審級均得申請補助。警政署統計，以直轄市警察局而言，每案每一程序最高得補助8萬元，均在各機關預算內支應；各警察機關自2014年迄今補助計有294件、486人次，總計補助2621萬1885元。

    警政署表示，各警察機關在預算內補助，如各機關訴訟費不足或延聘律師費超過規定標準，可再報請署「因公涉訟審議委員會」審議補助，該委員會自2016年成立迄今，已核定補助65案，補助金額756萬7300元。

    以北市警局警員張景義為例，2013年8月13日張員執行勤務依法使用槍械案，涉訟期間長達5年，其延聘律師費用，除該局公務預算補助12萬元外，署亦於第一、二審補助16萬元、第三審補助5萬元，共計21萬元。

    警政署強調，將持續督請各警察機關編列預算並對於員警因公涉訟案件，積極聘請律師協助訴訟，警察人員不會孤獨面對司法纏訟，會作基層後盾，以捍衛員警執法尊嚴。

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