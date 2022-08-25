林志穎車禍讓電動車火災引關注 桃消防局長：救災需10噸水

林志穎駕駛的特斯拉電動車起火，消防隊員大量射水撲滅。（桃園市政府提供）

2022/08/25 11:31

〔記者周敏鴻／桃園報導〕藝人林志穎7月22日駕駛特斯拉轎車載著6歲兒子發生車禍，黃家齊等多名桃園市議員今天上午在議會消防局工作報告議程中，關心電動車火災搶救問題，消防局長謝呂泉坦言，電動車因底盤有鋰電池組，一旦起火，搶救相對困難，且耗水量大，搶救一輛電動自小客車火災約需10噸水，是一般自小客車火災的4到5倍耗水量。

桃園市議員黃家齊、黃婉如、謝美英、簡智翔、張桂綿、徐其萬、周玉琴等人認為，節能減碳的趨勢，將會讓市面上的電動車數量愈來愈多，未來電動車火災發生機率也恐增加，消防局應及早做好人員訓練、增加設備等準備。

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謝呂泉說，電動車配備許多鋰電池組，一旦鋰電池起火，消防隊員「唯一的滅火方式就是射水」，須大量射水約10噸，才能讓一輛電動自小客車的鋰電池降溫、滅火，因鋰電池組都裝設在車輛底盤，又增加消防隊員射水的困難，且鋰電池容易復燃，都增加電動車火災的搶救難度。

謝呂泉強調，消防局為了解電動車火災，曾協調電動車廠商派員到消防局，說明電動車結構與鋰電池特性等，據此訓練消防隊員遇上電動車火災時的搶救方式。目前消防局正在研議，未來遇到電動車火災，找拖吊車先將起火車輛的車頭或車尾吊起以方便消防隊員射水滅火的可行性。

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