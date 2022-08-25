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    首頁　>　社會

    恐怖司機狠刺乘客頭頸10下 判7年10月定讞

    計程車司機李健忠持螺絲起子狠刺乘客頭、頸逾10下，高等法院依殺人未遂罪判李男7年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（本報合成）

    計程車司機李健忠持螺絲起子狠刺乘客頭、頸逾10下，高等法院依殺人未遂罪判李男7年10月徒刑，最高法院駁回上訴定讞。（本報合成）

    2022/08/25 11:27

    〔記者溫于德／台北報導〕男子李健忠犯殺人罪服刑出獄後開計程車維生，去年4月載客時，不滿酒醉乘客亂踢座椅，竟持持螺絲起子狠刺乘客頭、頸逾10下。一審依殺人未遂罪判李男8年徒刑，二審考量李男沒有直接殺人故意，改判7年10月，最高法院駁回上訴定讞。

    2004年起，李男便多次與用路人發生行車糾紛並用暴力解決，一度被提報流氓；2006年9月，李男又因會車糾紛，持刀狠刺對方頸部38刀致死，被判14年8月定讞，服刑近13年後，2019年5月假釋出獄，卻未記取教訓，再犯本案。

    去年4月4日凌晨，李男開計程車載酒醉乘客，途經新北市新店區安民街時，不滿乘客亂踢座椅，竟持螺絲起子狠刺乘客頭、頸部逾10下，還出腳猛力踩乘客上半身並出手狂打頭部。

    法院審理時，李男否認殺人犯意，辯稱乘客先口氣很差地說話還踢椅背，讓他想起小時候父親酒醉時會家暴，因此他要乘客下車改搭別台計程車，乘客卻打他一拳，他才回手。

    一審台北地院勘驗畫面後認為，李男持螺絲起子以尖利一端，在短時間內密集朝乘客頭、頸部刺擊逾10下，見乘客倒地無力反抗後，仍用力踩踏乘客上半身並毆擊頭部，認定李男有殺人故意，另經精神鑑定，李男頂多患有「適應障礙症」，但並非重大精神病。

    一審審酌李男早在1998年就因開計程車屢次發生糾紛，後來因殺人罪假釋出獄後再犯本案，可見李男動輒因駕車與乘客、其他用路人發生糾紛，堪認品行不佳，依殺人未遂罪判刑8年。

    二審高等法院則指，李男與乘客素不相識、沒有宿怨，且李男犯後有報案求救等情，認定李男沒有直接殺人故意，撤銷一審判決，改判7年10月。最高法院駁回上訴定讞。

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