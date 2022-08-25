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    首頁　>　社會

    嘉市部分自來水質異常有怪味 引起民眾不安

    2022/08/25 00:24

    〔中央社〕嘉義市湖邊里等4里民眾昨天下午陸續覺得自來水質異常，有聞到汽油味，引起不安，市長黃敏惠昨晚到場了解；自來水公司解釋因通水流量調配，而造成水管內PH值升高所致。

    嘉義市政府表示，湖邊里、新厝里、保生里、北新里

    等4里昨天下午陸續出現自來水質異常，民眾聞到自來水有汽油味，且覺得水質變得黏稠，民眾深怕影響健康。

    黃敏惠昨天晚上帶著工務處、建設處、社會處等單位

    主管到場了解，並帶回檢體交由環保局檢驗，釐清是否符合標準。

    台灣自來水公司第五區管理處說明，這是因通水流量調配，而造成自來水管內PH值升高而造成。

    黃敏惠指出，因民生用水有怪味及黏膩感是事實，已

    造成市民生活的不便及恐慌，因此，要求自來水公司必須負起責任，確保民眾的用水安全。

    黃敏惠指出，自來水公司應盡速公布水質檢測結果，且針對民眾擔心水塔和管線會有異味，要求清洗，以及營

    業店家的損失等，進行補償。

    黃敏惠同時要求自來水公司未來在危機處理上應與市府密切配合，在第一時間提供正確訊息且告知民眾，減少

    民眾恐慌和損失。（編輯：陳正健）1110825

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