禍闖大了！酒駕撞斷天然氣管線急逃 瓦斯外洩嚇壞住戶

台中市湯姓男子今天凌晨酒駕，行經霧峰區中正路616巷時，撞上路邊小貨車，造成一旁天然氣管線被撞斷，大量瓦斯瞬間噴出。（記者陳建志翻攝）

2022/08/24 10:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名湯姓男子（37歲），今天凌晨酒後駕車行經霧峰區中正路616巷時，失控撞上停在路邊的小貨車，造成小貨車撞斷路邊的天然氣管線，大量氣體瞬間噴出，嚇壞附近民眾，消防人員獲報到場灑水降低濃度戒備，警方隨後前往湯男家中找到湯男還有撞壞的轎車，湯男坦承酒駕，酒測值也超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市消防局今天凌晨0點4分接獲民眾報案，表示霧峰區中正路616巷有瓦斯外洩，立刻派遣霧峰、仁化分隊，出動各式消防車5輛、16名消防人員到場搶救，抵達時發現一輛小貨車撞壞路邊的天然氣管線，大量的氣體持續噴出，立刻在一旁警戒並持續灑水降低天然氣濃度避免爆炸，並聯絡天然氣公司派人到場搶修。

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因現場彌漫瓦斯味，嚇壞附近住戶紛紛走避，經天然氣公司派人到場維修，約凌晨1點34分順利止漏，危機解除。

霧峰派出所獲報也到場調查，發現是一起肇事逃逸車禍，經調閱監視器，發現一輛自小客車凌晨0點3分行經該處時，失控撞上路邊的小貨車，造成小貨車撞斷一旁民宅牆壁的天然氣管線，瞬間大量瓦斯噴出，該部自小客車肇事後沒停車處理，竟肇事逃逸離開。

警方隨後查出車籍資料找上門，發現門外停了一輛右前車頭撞壞的自小客車，肇事的湯姓男子（37歲）在屋內，坦承酒後駕車肇逃，現場酒測值也超標，立刻帶回警局偵辦，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

台中湯姓男子酒駕肇事，卻沒停車處理心虛肇事逃逸。（記者陳建志翻攝）

台中市湯姓男子酒駕肇事造成天然氣外洩，嚇壞附近住戶，消防人員獲報到場灑水戒備。（記者陳建志翻攝）

警方隨後找上肇事的湯男住處，並在屋外發現右前車頭撞壞的肇事車輛。（記者陳建志翻攝）

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