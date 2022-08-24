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    首頁　>　社會

    台南殺警案》廢死聯盟深夜發聲拒評論 網友仍憤怒灌爆留言

    林信吾在訊問8小時後警方以竊盜、強盜及殺人罪移送南檢。（記者王捷攝）

    林信吾在訊問8小時後警方以竊盜、強盜及殺人罪移送南檢。（記者王捷攝）

    2022/08/24 10:05

    〔即時新聞／綜合報導〕台南日前發生的殺警奪槍案震驚全國，許多網友對2名員警被殺害消息感到難過與憤怒，並出征廢死聯盟的臉書粉絲專頁，對此廢死聯盟也在昨日深夜PO文表示不會針對調查中、進行中的案件作任何評論，並強調王信福案是冤案。

    廢死聯盟昨日深夜11時24分在臉書P出1張照片，照片中是主張死刑犯王信福的案子是冤案，希望能用現代標準檢視既有的證據，廢死聯盟在貼文中表示「廢死聯盟向來都不會針對調查中、進行中的案件作任何評論，因為不希望在事實真相尚未釐清前輕易評斷我們都不確知的事情。」

    但網友似乎不領情紛紛激動留言「執勤員警被如此殘忍殺害，殺警證據確鑿沒有被冤枉的可能，廢死聯盟對此案才更必須明確表態」、「扯的都是鳳毛鱗角，那個已經有殺人事實的現行犯，不讓他們伏誅對死去的亡者及家屬怎麼交代？這是他們一輩子的傷痛」、「如果是阻止冤案，那是美意，但如果只是純粹『廢死』，那就是製造社會亂源，鼓勵殺人放火，等同危害社會的組織」、「要推動的是不要有冤死，不是廢死」、「冤獄與廢死是兩件事！為何混為一談」、「罪犯有人權，冤死的警察，就沒有人權？誰不是人生父母養的？事不關己，沒有感同身受，犯錯就是犯錯，接受應有的審判，接受應有的罰則。應還警察及家屬公道及人權，天理可容。憑什麼要我繳稅，養這些犯罪的人？談什麼免死刑，可教化？公理何在？不能接受！」、「妳們該推動的不應該是廢死，而是司法正義」。

    網友們憤怒的留言。（圖擷取自臉書）

    網友們憤怒的留言。（圖擷取自臉書）

    網友們大都不認同廢死聯盟的發文。（圖擷取自臉書）

    網友們大都不認同廢死聯盟的發文。（圖擷取自臉書）

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