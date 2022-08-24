基隆凌晨5分鐘內2火警 藥廠機房起火、宮廟燒毀1傷

消防隊員進入藥廠機房搶救，迅速將火勢撲滅。（記者吳昇儒翻攝）

2022/08/24 09:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市消防局今日凌晨3時42分接獲民眾報案指出，位於七堵區工建西路的某藥廠機房發生火警。消防局立刻派員前往搶救，迅速將火勢撲滅。相隔不到5分鐘，又接獲民眾報案，位於仁愛區紅淡山上的某宮廟起火，救災人員抵達時，已全面燃燒，有一名70歲老翁移動機車時遭燒傷，送醫後已無大礙，火勢於清晨5時許撲滅，兩起火警原因待調查釐清。

消防局派遣21名消防隊員前往藥廠火警搶救，於3時55分，將火勢撲滅，初步查看是機房起火，損失約1千元，起火原因則由火災調查科人員調查中。

請繼續往下閱讀...

同日3時47分，消防局又接獲民眾通報位於紅淡山上的某間宮廟發生火警，火勢猛烈，馬上派遣43人、21部各式消防車輛前往搶救，一名老翁在移動機車時，不慎遭燒傷。消防隊員於清晨5時許，將火勢撲滅，燃燒面積約50平方公尺，初步調查起火原因是因電線走火，損失約10萬元。

基隆市消防局呼籲，民眾應使用具標準檢驗局合格標章認可的電器機種及線材，使用延長線及電線時不可捆綁，避免通電時導致溫度升高，造成電線短路起火。此外，外出時，應將除濕機關閉，並避免周遭擺放可燃物品，以免發生危險。

消防隊員進入藥廠機房搶救，迅速將火勢撲滅。（記者吳昇儒翻攝）

宮廟起火燃燒，火勢猛烈。（記者吳昇儒翻攝）

宮廟起火燃燒，火勢猛烈。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法