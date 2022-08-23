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    首頁　>　社會

    一家出遊 6歲男童不慎跌落雙溪公館大橋 送醫搶救不治

    潛搜人員發現男童，將他從溪中拉起，但已無呼吸、心跳。（記者吳昇儒攝）

    潛搜人員發現男童，將他從溪中拉起，但已無呼吸、心跳。（記者吳昇儒攝）

    2022/08/23 22:34

    首次上稿 21:33
    更新時間 22:34

    〔記者吳昇儒／新北報導〕6歲的張姓男童今日跟家人一同到新北市福隆地區遊玩，返程時行經雙溪，下車購買東西後，晚間7時許在公館大橋旁吃東西。調皮的張童竟穿過橋邊護欄，直接掉落三層樓高的雙溪河中，被河水沖走。消防隊員趕抵後，立刻下水搜救，更出動潛搜人員進入搜救。晚間8時49分，張童在溪中被尋獲，但救起已無生命跡象，經送醫搶救，晚間仍宣告不治。

    搜救人員在水中打撈到男童，見他面部朝下，已無生命跡象，立刻將他搬運上岸，送往澳底保健站搶救，救護人員則先對男童施做CPR急救，但仍未見其恢復生命徵象，而張父見狀則在旁痛哭，在警方的陪同下前往保健站。

    新北市消防局第六救災救護大隊副大隊長洪土容表示，男童因調皮穿過公館大橋的水泥護欄，一個不小心跌落溪中，此次共派遣派遣1大隊1中隊5分隊，57人前往搜救，將患者救起時已無生命跡象，趕緊將人送往醫院搶救，晚間9時41分宣告不治身亡。

    據悉，案發當時男童與母親在公館大橋上吃東西，父親則在橋的另一頭，男童吃完東西後，母親帶著他準備與父親會合。未料，調皮的張童居然穿過橋邊護欄，直接掉落河中。張父一度下水搶救，但卻沒有發現孩子的蹤跡，反而遭水嗆傷，直到潛搜人員下水搜救後，才將男童撈起。

    男童父親在救護車後方痛哭。（記者吳昇儒攝）

    男童父親在救護車後方痛哭。（記者吳昇儒攝）

    潛搜人員發現男童，將他從溪中拉起，但已無呼吸、心跳。（記者吳昇儒攝）

    潛搜人員發現男童，將他從溪中拉起，但已無呼吸、心跳。（記者吳昇儒攝）

    救護人員將男童搬運上岸。（記者吳昇儒攝）

    救護人員將男童搬運上岸。（記者吳昇儒攝）

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